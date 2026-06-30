Полиция Монако пока не подтверждает национальность пострадавших при взрыве

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В полиции Монако пока не смогли подтвердить РИА Новости национальность пострадавших при взрыве.

При этом телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что среди пострадавших при взрыве в Монако - граждане России и Украины.