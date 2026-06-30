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Полиция Монако пока не подтверждает национальность пострадавших при взрыве - РИА Новости, 30.06.2026
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01:07 30.06.2026
Полиция Монако пока не подтверждает национальность пострадавших при взрыве

РИА Новости: Монако пока не подтверждает национальность пострадавших при взрыве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Монте-Карло
Города мира. Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При взрыве в Монако пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.
  • Власти Монако назвали произошедшее терактом.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В полиции Монако пока не смогли подтвердить РИА Новости национальность пострадавших при взрыве.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при мощном взрыве в Монако, двое в тяжелом состоянии.
"В настоящее время мы собираем и систематизируем информацию, поэтому пока у нас нет информации, которую мы могли бы сообщить", - заявили в полиции на вопрос, являются ли пострадавшие гражданами России или Украины.
Согласно Figaro, пострадавшим, возможно, являются украинский олигарх, его жена и ребенок.
При этом телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что среди пострадавших при взрыве в Монако - граждане России и Украины.
Власти Монако назвали произошедшее терактом.
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