Полиция Монако пока не подтверждает национальность пострадавших при взрыве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При взрыве в Монако пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.
- Власти Монако назвали произошедшее терактом.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В полиции Монако пока не смогли подтвердить РИА Новости национальность пострадавших при взрыве.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при мощном взрыве в Монако, двое в тяжелом состоянии.
"В настоящее время мы собираем и систематизируем информацию, поэтому пока у нас нет информации, которую мы могли бы сообщить", - заявили в полиции на вопрос, являются ли пострадавшие гражданами России или Украины.
Согласно Figaro, пострадавшим, возможно, являются украинский олигарх, его жена и ребенок.
При этом телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что среди пострадавших при взрыве в Монако - граждане России и Украины.
Власти Монако назвали произошедшее терактом.