Гонсалу Рамуш перешел в "Милан"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш перешел из французского "Пари Сен-Жермен" в итальянский "Милан".
- Контракт форварда с "Миланом" рассчитан до конца июня 2031 года, а сумма трансфера составила 74 миллионов евро плюс бонусы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш перешел из французского "Пари Сен-Жермен" в итальянский "Милан", сообщается в аккаунте "россонери" в соцсети Х.
Контракт 25-летнего форварда с "Миланом" рассчитан до конца июня 2031. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатил за трансфер футболиста 74 млн евро плюс бонусы, что является рекордным приобретением в истории "Милана".
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Рамуш является воспитанником "Бенфики" и стал игроком "ПСЖ" зимой 2024 года, перейдя в парижский клуб за 65 миллионов евро. Всего он сыграл за "ПСЖ" 131 матч и забил 45 голов.
В составе парижской команды португалец выиграл три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Суперкубка Франции, две Лиги чемпионов, а также по одному разу - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Также в активе форварда 26 матчей и десять голов в составе сборной Португалии, вместе с которой он становился победителем Лиги наций. Сейчас Рамуш принимает участие в чемпионате мира, его национальная команда вышла в плей-офф турнира, где встретится со сборной Хорватии.
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