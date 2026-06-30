Гонсалу Рамуш перешел в "Милан"

В составе парижской команды португалец выиграл три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Суперкубка Франции, две Лиги чемпионов, а также по одному разу - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Также в активе форварда 26 матчей и десять голов в составе сборной Португалии, вместе с которой он становился победителем Лиги наций. Сейчас Рамуш принимает участие в чемпионате мира, его национальная команда вышла в плей-офф турнира, где встретится со сборной Хорватии.