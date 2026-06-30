Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира.
- Неймар провел игру в запасе, тренер Карло Анчелотти приберегал его на дополнительное время.
- В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти после победы над японцами в матче плей-офф чемпионата мира заявил, что приберегал лучшего бомбардира команды Неймара на дополнительное время.
"Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония - непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я приберегал Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо", - цитирует Анчелотти сайт турнира.
В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.