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Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара против японцев - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
00:02 30.06.2026
Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара против японцев

Анчелотти заявил, что приберегал Неймара на дополнительное время матча с Японией

© REUTERS / Amanda PerobelliНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Неймар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира.
  • Неймар провел игру в запасе, тренер Карло Анчелотти приберегал его на дополнительное время.
  • В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти после победы над японцами в матче плей-офф чемпионата мира заявил, что приберегал лучшего бомбардира команды Неймара на дополнительное время.
В понедельник в Хьюстоне (США) сборная Бразилии в матче 1/16 финала одержала волевую победу над японцами со счетом 2:1. Неймар провел игру в запасе. На счету 34-летнего нападающего 130 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии.
"Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония - непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я приберегал Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо", - цитирует Анчелотти сайт турнира.
В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Япония - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Каземиро признали лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против японцев
29 июня, 23:24
 
ФутболСпортБразилияСШАХьюстонНеймарКарло АнчелоттиЧМ по футболу 2026
 
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