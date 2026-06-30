Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара против японцев

"Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония - непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я приберегал Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо", - цитирует Анчелотти сайт турнира.