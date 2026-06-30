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Кузнецов рассказал, чем его удивил Месси на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Хоккей
 
17:43 30.06.2026
Кузнецов рассказал, чем его удивил Месси на чемпионате мира

Кузнецов рассказал, что его удивил уровень игры Месси на ЧМ, учитывая возраст

© Фото : twitter.com/capitalsХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : twitter.com/capitals
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Кузнецов заявил, что больше всего на чемпионате мира по футболу его удивили Лионель Месси, а также сборные Кабо-Верде и ДР Конго.
  • Лионель Месси забил шесть мячей в трех матчах группового этапа чемпионата мира.
  • Евгений Кузнецов дал прогноз относительно исхода чемпионата мира, выразив желание видеть победителем либо Англию, либо Испанию.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Евгений Кузнецов в выпуске FONtour с ЧМ-2026 заявил, что больше всего на чемпионате мира по футболу его пока удивил Лионель Месси, а также сборные Кабо-Верде и ДР Конго.
Месси в трех матчах группового этапа чемпионата мира забил шесть мячей. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории турнира (19), самым возрастным автором хет-трика (38 лет 357 дней), а также автором самой продолжительной результативной серии на мировых первенствах (7 матчей).
«
"Кабо-Верде и Конго - две команды, которые удивили. А игрок, не знаю, меня Месси удивил, что он все-таки в таком возрасте и на таком уровне", - отметил Кузнецов.
На вопрос о лучшем игроке группового этапа Кузнецов ответил: "Мне Холанд понравился".
Также обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтон Кэпиталз" дал прогноз относительно исхода чемпионата мира: "Мне хочется либо Англию, либо Испанию. Испания мне лично нравится".
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ХоккейСпортЧМ по футболу 2026Евгений КузнецовЛионель МессиВашингтон Кэпиталз
 
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