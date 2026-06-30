Кузнецов рассказал, чем его удивил Месси на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Кузнецов заявил, что больше всего на чемпионате мира по футболу его удивили Лионель Месси, а также сборные Кабо-Верде и ДР Конго.

Лионель Месси забил шесть мячей в трех матчах группового этапа чемпионата мира.

Евгений Кузнецов дал прогноз относительно исхода чемпионата мира, выразив желание видеть победителем либо Англию, либо Испанию.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Евгений Кузнецов в выпуске FONtour с ЧМ-2026 заявил, что больше всего на чемпионате мира по футболу его пока удивил Лионель Месси, а также сборные Кабо-Верде и ДР Конго.

Месси в трех матчах группового этапа чемпионата мира забил шесть мячей. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории турнира (19), самым возрастным автором хет-трика (38 лет 357 дней), а также автором самой продолжительной результативной серии на мировых первенствах (7 матчей).

« "Кабо-Верде и Конго - две команды, которые удивили. А игрок, не знаю, меня Месси удивил, что он все-таки в таком возрасте и на таком уровне", - отметил Кузнецов.

На вопрос о лучшем игроке группового этапа Кузнецов ответил: "Мне Холанд понравился".