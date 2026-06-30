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Кузнецов рассказал, сколько лет планирует продолжать играть в хоккей - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Хоккей
 
17:18 30.06.2026 (обновлено: 17:19 30.06.2026)
Кузнецов рассказал, сколько лет планирует продолжать играть в хоккей

Кузнецов рассказал, что планирует продолжать играть в хоккей еще около пяти лет

© Соцсети "Металлурга"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети "Металлурга"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что планирует продолжать играть в хоккей еще пять лет.
  • Кузнецов покинул уфимский «Салават Юлаев» и стал свободным агентом.
  • Евгений Кузнецов признался, что хочет выиграть Кубок Гагарина, но отметил сложности с поиском команды в КХЛ.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" нападающий Евгений Кузнецов в выпуске FONTOUR с ЧМ-2026 заявил, что еще пять лет точно намерен продолжать играть в хоккей.
В начале мая Кузнецов покинул уфимский "Салават Юлаев" и стал свободным агентом. На замечание о том, что он мог бы построить хорошую медиакарьеру вместо хоккея, нападающий ответил: "С хоккеем закончу, вы меня больше не увидите. Года на три точно куда-нибудь исчезну. С семьей время проведу. Еще лет пять я поиграю точно. Я еще в ВХЛ поиграю потом. У меня мечта там закончить карьеру".
Кузнецов отметил, что хочет выиграть Кубок Гагарина, но признался, что его "в КХЛ-то никто не берет".
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"Они говорят, что нам хоккеисты не нужны, нам нужны пай-мальчики. Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом пас надо отдать на клюшку, они не видят, клюшка в какой стороне. На пятно кидают просто", - посетовал 33-летний нападающий.
Кузнецов признался, что продолжает карьеру, потому что "больше в жизни ничего не умеет". "Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в 7 вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план за игры", - заключил он.
В составе уфимского "Салавата Юлаева" Кузнецов провел 19 матчей регулярного чемпионата, набрав 18 очков (6 голов + 12 передач), а также 7 игр в плей-офф, в которых отметился 2 очками (1+1). Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Нападающий уфимского Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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