Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что планирует продолжать играть в хоккей еще пять лет.

Кузнецов покинул уфимский «Салават Юлаев» и стал свободным агентом.

Евгений Кузнецов признался, что хочет выиграть Кубок Гагарина, но отметил сложности с поиском команды в КХЛ.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" нападающий Евгений Кузнецов в выпуске FONTOUR с ЧМ-2026 заявил, что еще пять лет точно намерен продолжать играть в хоккей.

В начале мая Кузнецов покинул уфимский " Салават Юлаев " и стал свободным агентом. На замечание о том, что он мог бы построить хорошую медиакарьеру вместо хоккея, нападающий ответил: "С хоккеем закончу, вы меня больше не увидите. Года на три точно куда-нибудь исчезну. С семьей время проведу. Еще лет пять я поиграю точно. Я еще в ВХЛ поиграю потом. У меня мечта там закончить карьеру".

Кузнецов отметил, что хочет выиграть Кубок Гагарина, но признался, что его "в КХЛ-то никто не берет".

« "Они говорят, что нам хоккеисты не нужны, нам нужны пай-мальчики. Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом пас надо отдать на клюшку, они не видят, клюшка в какой стороне. На пятно кидают просто", - посетовал 33-летний нападающий.

Кузнецов признался, что продолжает карьеру, потому что "больше в жизни ничего не умеет". "Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в 7 вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план за игры", - заключил он.