Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, сколько человек уже подали заявления в педвузы - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 30.06.2026 (обновлено: 13:28 30.06.2026)
Кравцов рассказал, сколько человек уже подали заявления в педвузы

Кравцов: количество заявлений в педвузы составило уже 76 тысяч

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" в Москве
Девушка проходит мимо баннера приемная комиссия в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество заявлений в педагогические вузы составило 76 тысяч.
  • Больше всего заявлений подано в Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Московский педагогический государственный университет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы составило уже 76 тысяч, это на 5 тысяч больше чем в прошлом году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"По состоянию на сегодняшний день общее количество заявлений в педагогические вузы составило 76 тысяч заявлений. В 2025 году на эту же дату была 71 тысяча заявлений", - сказал Кравцов журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
По его словам, больше всего заявлений подано в Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Московский педагогический государственный университет.
Приемная кампания стартовала в России 20 июня.
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы
29 июня, 17:36
 
РоссияСергей КравцовМосковский педагогический государственный университетЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала