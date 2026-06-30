Кравцов рассказал, сколько человек уже подали заявления в педвузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество заявлений в педагогические вузы составило 76 тысяч.
- Больше всего заявлений подано в Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Московский педагогический государственный университет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы составило уже 76 тысяч, это на 5 тысяч больше чем в прошлом году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"По состоянию на сегодняшний день общее количество заявлений в педагогические вузы составило 76 тысяч заявлений. В 2025 году на эту же дату была 71 тысяча заявлений", - сказал Кравцов журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
По его словам, больше всего заявлений подано в Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Московский педагогический государственный университет.
Приемная кампания стартовала в России 20 июня.