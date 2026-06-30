Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ В российских колледжах ввели новые профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям.

У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В российских колледжах появились новые направления, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

« "Введены новые <...> профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям", — сказал он журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Также абитуриенты смогут выбрать такие технологические направления, как интеграция решений с применением ИИ, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники.

У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения, добавил он. Соответствующее решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.