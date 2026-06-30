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Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах - РИА Новости, 30.06.2026
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13:13 30.06.2026 (обновлено: 14:28 30.06.2026)
Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах

Кравцов: новые востребованные профессии и специальности введены в колледжах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских колледжах ввели новые профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям.
  • У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В российских колледжах появились новые направления, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«

"Введены новые <...> профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям", — сказал он журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

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Также абитуриенты смогут выбрать такие технологические направления, как интеграция решений с применением ИИ, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники.
У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения, добавил он. Соответствующее решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.
По словам Кравцова, поступление в колледжи сейчас выбирают порядка 60% девятиклассников. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали рекордное количество заявлений — почти четыре миллиона, напомнил он.
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