Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российских колледжах ввели новые профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям.
- У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В российских колледжах появились новые направления, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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"Введены новые <...> профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям", — сказал он журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
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Также абитуриенты смогут выбрать такие технологические направления, как интеграция решений с применением ИИ, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники.
У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения, добавил он. Соответствующее решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.
По словам Кравцова, поступление в колледжи сейчас выбирают порядка 60% девятиклассников. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали рекордное количество заявлений — почти четыре миллиона, напомнил он.