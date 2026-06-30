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Тренера сборной Южной Кореи жестко освистали на родине - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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12:20 30.06.2026 (обновлено: 12:38 30.06.2026)
Тренера сборной Южной Кореи жестко освистали на родине

KBS: тренера сборной Южной Кореи Хон Мён Бо болельщики встретили свистом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХон Мен Бо
Хон Мен Бо - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо объявил об уходе в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года.
  • После поражения от сборной ЮАР и невыхода в плей-офф критика в адрес Хон Мен Бо и футболистов усилилась.
  • По возвращении на родину тренер и игроки были встречены гневными выкриками и свистом болельщиков в аэропорту Инчхон.
СЕУЛ, 30 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мён Бо, объявивший об уходе в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года, по возвращении на родину был встречен гневными выкриками и свистом болельщиков, сообщил телеканал KBS.
После поражения от сборной ЮАР в заключительном туре группового этапа и невыхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира критика в адрес Хон Мён Бо, футболистов и Корейской футбольной ассоциации резко усилилась. В связи с опасениями возможных инцидентов в международном аэропорту Инчхон были размещены сотрудники полиции.
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Несмотря на то что сборная прибыла около трех-четырех часов утра по местному времени, у выхода ее ждала толпа разгневанных фанатов. "В аэропорту собрались более 200 болельщиков и блогеров. После сообщения о прибытии самолета в зоне прилета еще до появления Хон Мён Бо начали раздаваться громкие выкрики", - сообщает телеканал.
На видео KBS слышно, как болельщики, ударяя в барабаны, кричат: "Хон Мён Бо, убирайся!"
Когда тренер и игроки вошли в зал прилета, крики и освистывание со стороны болельщиков стали еще громче. Хон Мён Бо не ответил на вопросы журналистов, в том числе о том, хочет ли он что-либо сказать болельщикам, и покинул аэропорт.
По данным KBS, физических столкновений, которых опасались власти, не произошло.
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ФутболСпортЮжная КореяЮАРИнчхонХон Мён БоЧМ по футболу 2026
 
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