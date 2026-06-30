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Холанд: у сборной Норвегии мало шансов обыграть бразильцев в 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
23:49 30.06.2026
Холанд: у сборной Норвегии мало шансов обыграть бразильцев в 1/8 финала ЧМ

Холанд: у сборной Норвегии очень мало шансов обыграть бразильцев в 1/8 финала ЧМ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд считает, что у его команды мало шансов обыграть бразильцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что у его команды мало шансов обыграть бразильцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Во вторник сборная Норвегии благодаря победному голу Холанда обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) в матче 1/16 финала первенства мира в США, Канаде и Мексике. За выход в четвертьфинал норвежцы поспорят с командой Бразилии.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Бразилия
:
Норвегия
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Очень маленькие шансы, потому что Бразилия является явным фаворитом", - приводит ответ Холанда на вопрос о возможности обыграть бразильцев NRK.
Перед матчем третьего тура группового этапа против сборной Франции Холанд высказался аналогичным образом, заявив, что французы одержат победу и впоследствии станут чемпионами. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Франции. Холанд остался в запасе.
Матч Бразилия - Норвегия пройдет 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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