Холанд: у сборной Норвегии мало шансов обыграть бразильцев в 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд считает, что у его команды мало шансов обыграть бразильцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
- Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что у его команды мало шансов обыграть бразильцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
05 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
"Очень маленькие шансы, потому что Бразилия является явным фаворитом", - приводит ответ Холанда на вопрос о возможности обыграть бразильцев NRK.
Перед матчем третьего тура группового этапа против сборной Франции Холанд высказался аналогичным образом, заявив, что французы одержат победу и впоследствии станут чемпионами. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Франции. Холанд остался в запасе.
Матч Бразилия - Норвегия пройдет 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира завершится 19 июля.