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Холанд и Серлот вошли в состав сборной Норвегии на матч с Кот-д'Ивуаром - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
18:45 30.06.2026 (обновлено: 18:55 30.06.2026)
Холанд и Серлот вошли в состав сборной Норвегии на матч с Кот-д'Ивуаром

Холанд с первых минут сыграет против сборной Кот-д'Ивуара в плей-офф ЧМ-2026

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Эрлинг Холанд
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав сборной Норвегии на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кот-д'Ивуара.
  • Встреча пройдет в Далласе и начнется в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав сборной Норвегии на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Далласе во вторник и начнется в 20:00 по московскому времени. Ранее Холанд, забивший четыре мяча в двух стартовых матчах, не появился на поле в игре третьего тура группового этапа против сборной Франции (1:4).
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Полностью стартовый состав норвежцев выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Маркус Хольмгрен Педерсен, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.
У сборной Кот-д'Ивуара с первых минут сыграют: Яхья Фофана (вратарь), Гислен Конан, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Эмманюэль Агбаду, Франк Кессье (капитан), Ибраим Сангаре, Крист Инао Улаи, Анж-Йоан Бонни, Ян Дьоманде и Николя Пепе.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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