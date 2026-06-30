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Футболист сборной Испании Гримальдо перешел в "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
17:36 30.06.2026 (обновлено: 17:37 30.06.2026)
Футболист сборной Испании Гримальдо перешел в "Атлетико"

"Атлетико" объявил о переходе игрока сборной Испании Алехандро Гримальдо

© Фото : Официальный твиттер "Атлетико"Футболисты "Атлетико"
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Официальный твиттер "Атлетико"
Футболисты "Атлетико". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алехандро Гримальдо перешел из леверкузенского "Байера" в мадридский "Атлетико".
  • Соглашение 30-летнего защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник сборной Испании по футболу Алехандро Гримальдо перешел из леверкузенского "Байера" в мадридский "Атлетико", сообщается на сайте "матрасников".
Соглашение 30-летнего защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся испанскому клубу в 22 млн евро.
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Гримальдо - воспитанник "Барселоны", из академии которой перешел в португальскую "Бенфику" в 2016 году, а в 2023 году стал футболистом "Байера". Вместе с немецкой командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также завоевал Кубок страны.
В активе защитника 14 матчей в составе сборной Испании, вместе с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2024 году. Гримальдо принимает участие в чемпионате мира - 2026, его национальная команда в первом раунде плей-офф турнира встретится со сборной Австрии.
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