Футболист сборной Испании Гримальдо перешел в "Атлетико"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алехандро Гримальдо перешел из леверкузенского "Байера" в мадридский "Атлетико".
- Соглашение 30-летнего защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник сборной Испании по футболу Алехандро Гримальдо перешел из леверкузенского "Байера" в мадридский "Атлетико", сообщается на сайте "матрасников".
Соглашение 30-летнего защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся испанскому клубу в 22 млн евро.
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В активе защитника 14 матчей в составе сборной Испании, вместе с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2024 году. Гримальдо принимает участие в чемпионате мира - 2026, его национальная команда в первом раунде плей-офф турнира встретится со сборной Австрии.
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