Футболист сборной Испании Гримальдо перешел в "Атлетико"

Соглашение 30-летнего защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся испанскому клубу в 22 млн евро.

В активе защитника 14 матчей в составе сборной Испании, вместе с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2024 году. Гримальдо принимает участие в чемпионате мира - 2026, его национальная команда в первом раунде плей-офф турнира встретится со сборной Австрии.