Лучшие фото РИА Новости, июнь 2026 года

В Москве прошли выпускные вечера для школьников.
Бриг "Россия" прошел по Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" прошел по Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском.
Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском.
В Музее Победы в Москве открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро "На передовой".
В Музее Победы в Москве открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро "На передовой".
В рамках ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошел заплыв на сапбордах "САП-завтрак".
В рамках ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошел заплыв на сапбордах "САП-завтрак".
Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Войск национальной гвардии России во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в Новосибирском военном институте Росгвардии.
Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Войск национальной гвардии России во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в Новосибирском военном институте Росгвардии.
"Бурановские бабушки" станцевали вместе с роботом в павильоне "Евразия" Россотрудничества на ПМЭФ.
"Бурановские бабушки" станцевали вместе с роботом в павильоне "Евразия" Россотрудничества на ПМЭФ.
Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25-й армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО.
Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25-й армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО.
Учебный парусный корабль Военно-морских сил Республики Индонезия Bima Suci прибыл в порт Владивостока. Жители и гости города смогли подняться на борт в рамках мероприятия "День открытого трапа".
Учебный парусный корабль Военно-морских сил Республики Индонезия Bima Suci прибыл в порт Владивостока. Жители и гости города смогли подняться на борт в рамках мероприятия "День открытого трапа".
Последствия землетрясения в Каракасе. В Венесуэле 24 и 25 июня произошли подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5. Погибли почти полторы тысячи человек.
Последствия землетрясения в Каракасе. В Венесуэле 24 и 25 июня произошли подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5. Погибли почти полторы тысячи человек.
К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в Волгограде прошла военно-патриотическая акция "Завтра была война".
К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в Волгограде прошла военно-патриотическая акция "Завтра была война".
В Москве прошел красочный забег.
Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013-м, это их седьмой детеныш.
Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013-м, это их седьмой детеныш.
В парке "Патриот" в Московской области открылась международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы".
В парке "Патриот" в Московской области открылась международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы".
Показ коллекции одежды модельера Нелли Крук в рамках арт-проекта "Ассоциации" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".
Показ коллекции одежды модельера Нелли Крук в рамках арт-проекта "Ассоциации" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".
Украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", повредив полотно.
Украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", повредив полотно.
Участники триатлона "Мокрые псы" на соревнованиях в поселке Степной вблизи Новосибирска.
Участники триатлона "Мокрые псы" на соревнованиях в поселке Степной вблизи Новосибирска.
Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС России на боевом дежурстве в Луганской Народной Республике.
Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС России на боевом дежурстве в Луганской Народной Республике.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.
Президент Владимир Путин посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
Президент Владимир Путин посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.
Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.
Аттракцион "Орешник" (слева) появился в развлекательном парке "Диво Остров" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Аттракцион "Орешник" (слева) появился в развлекательном парке "Диво Остров" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Девушки на палубе прогулочного катера на Енисее. В центральные округа Красноярского края пришла жара с температурой воздуха 30-34 градуса.
Девушки на палубе прогулочного катера на Енисее. В центральные округа Красноярского края пришла жара с температурой воздуха 30-34 градуса.