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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2026 года - РИА Новости, 30.06.2026
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08:00 30.06.2026 (обновлено: 08:03 30.06.2026)

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2026 года

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Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Москве прошли выпускные вечера для школьников.

Выпускницы московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ

В Москве прошли выпускные вечера для школьников.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 26
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Бриг "Россия" прошел по Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Бриг "Россия" прошел по Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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2 из 26
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском.

Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Музее Победы в Москве открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро "На передовой".

Открытие фотовыставки На передовой в Москве

В Музее Победы в Москве открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро "На передовой".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошел заплыв на сапбордах "САП-завтрак".

Заплыв на сапбордах САП-завтрак

В рамках ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошел заплыв на сапбордах "САП-завтрак".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Войск национальной гвардии России во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в Новосибирском военном институте Росгвардии.

Испытания на право ношения крапового берета среди бойцов Росгвардии

Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Войск национальной гвардии России во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в Новосибирском военном институте Росгвардии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 26
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

"Бурановские бабушки" станцевали вместе с роботом в павильоне "Евразия" Россотрудничества на ПМЭФ.

Танец робота и Бурановских бабушек в павильоне Евразия Россотрудничества

"Бурановские бабушки" станцевали вместе с роботом в павильоне "Евразия" Россотрудничества на ПМЭФ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25-й армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО.

Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25 армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО

Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25-й армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Учебный парусный корабль Военно-морских сил Республики Индонезия Bima Suci прибыл в порт Владивостока. Жители и гости города смогли подняться на борт в рамках мероприятия "День открытого трапа".

Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока

Учебный парусный корабль Военно-морских сил Республики Индонезия Bima Suci прибыл в порт Владивостока. Жители и гости города смогли подняться на борт в рамках мероприятия "День открытого трапа".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Последствия землетрясения в Каракасе. В Венесуэле 24 и 25 июня произошли подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5. Погибли почти полторы тысячи человек.

Последствия землетрясения в Каракасе

Последствия землетрясения в Каракасе. В Венесуэле 24 и 25 июня произошли подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5. Погибли почти полторы тысячи человек.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в Волгограде прошла военно-патриотическая акция "Завтра была война".

Военно-патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны

К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в Волгограде прошла военно-патриотическая акция "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошел красочный забег.

Участник красочного забега в Москве

В Москве прошел красочный забег.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 26
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013-м, это их седьмой детеныш.

Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило

Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013-м, это их седьмой детеныш.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В парке "Патриот" в Московской области открылась международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы".

Открытие международной молодежной военно-спортивной игры Наследники Победы в Подмосковье

В парке "Патриот" в Московской области открылась международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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14 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Показ коллекции одежды модельера Нелли Крук в рамках арт-проекта "Ассоциации" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".

Показ коллекции одежды модельера Нелли Крук на арт-проекте Ассоциации в Государственном музее-заповеднике Царское Село

Показ коллекции одежды модельера Нелли Крук в рамках арт-проекта "Ассоциации" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", повредив полотно.

На первом плане в чаше фонтана: обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854–1855 гг.

Украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", повредив полотно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники триатлона "Мокрые псы" на соревнованиях в поселке Степной вблизи Новосибирска.

Участники триатлона Мокрые псы преодолевают грязевое препятствие во время соревнований в поселке Степной вблизи Новосибирска

Участники триатлона "Мокрые псы" на соревнованиях в поселке Степной вблизи Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 26
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС России на боевом дежурстве в Луганской Народной Республике.

Доброволец мобильной огневой группы отряда Русь Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ во время боевого дежурства в Луганской народной республике

Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС России на боевом дежурстве в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время церемонии открытия Международного военно-морского салона (МВМС) Флот 2026 в Кронштадте

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) в Благовещенском соборе Казанского кремля

Президент Владимир Путин посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкТоржественная церемония выпуска курсантов, студентов, слушателей и кадетов Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России на Красной площади в Москве.
Торжественная церемония выпуска курсантов, студентов, слушателей и кадетов Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России на Красной площади в Москве
Торжественная церемония выпуска курсантов, студентов, слушателей и кадетов Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

Кирилл Пригода в финальном заплыве на 100 метров брассом среди мужчин на чемпионате России по плаванию в Казани

Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Аттракцион "Орешник" (слева) появился в развлекательном парке "Диво Остров" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Аттракцион Орешник (слева) появился в развлекательном парке Диво Остров на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

Аттракцион "Орешник" (слева) появился в развлекательном парке "Диво Остров" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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23 из 26
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Девушки на палубе прогулочного катера на Енисее. В центральные округа Красноярского края пришла жара с температурой воздуха 30-34 градуса.

Девушки загорают на палубе прогулочного катера на Енисее в Красноярском крае

Девушки на палубе прогулочного катера на Енисее. В центральные округа Красноярского края пришла жара с температурой воздуха 30-34 градуса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве.
Гроза в Москве
Гроза в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Геленджике.
Пляжный отдых в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ФотоСанкт-ПетербургРоссияМоскваРустам МиннихановВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Су-30СММиГ-29
 
 
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