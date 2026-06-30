Сборная Марокко по пенальти победила нидерландцев и вышла в 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Марокко победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
- Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти марокканцы выиграли со счетом 3:2.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в ночь на вторник в Монтеррее (Мексика), завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Марокко мяч забил Коди Гакпо (72-я минута). У команды Марокко отличился Исса Диоп (90+1), который впервые забил гол за сборную. В серии пенальти точнее оказались марокканцы - 3:2.
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
72’ • Коди Гакпо
121’ • Тен Копмейнерс (П)
121’ • Ваут Вегхорст (П)
90’ • Исса Диоп
121’ • Суфьян Рахими (П)
121’ • Чемсдин Талби (П)
121’ • Исмаэль Сайбари (П)
Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари получил рассечение брови в конце дополнительного времени. Медикам удалось остановить кровотечение. Впоследствии Сайбари стал автором победного пенальти в послематчевой серии.
В 1/8 финала 4 июля в Хьюстоне сборная Марокко встретится с командой Канады. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли четвертое место. Это лучший результат на мировых первенствах для всех африканских команд.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.