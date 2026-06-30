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Сборная Марокко по пенальти победила нидерландцев и вышла в 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
07:14 30.06.2026 (обновлено: 07:32 30.06.2026)
Сборная Марокко по пенальти победила нидерландцев и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Марокко победила команду Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

© AP Photo / Sofia YakerСборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу
Сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Sofia Yaker
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Марокко победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
  • Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти марокканцы выиграли со счетом 3:2.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в ночь на вторник в Монтеррее (Мексика), завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Марокко мяч забил Коди Гакпо (72-я минута). У команды Марокко отличился Исса Диоп (90+1), который впервые забил гол за сборную. В серии пенальти точнее оказались марокканцы - 3:2.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
Нидерланды
1 : 22:3
Марокко
72‎’‎ • Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
121‎’‎ • Тен Копмейнерс (П)
121‎’‎ • Ваут Вегхорст (П)
90‎’‎ • Исса Диоп
(Чемсдин Талби)
121‎’‎ • Суфьян Рахими (П)
121‎’‎ • Чемсдин Талби (П)
121‎’‎ • Исмаэль Сайбари (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари получил рассечение брови в конце дополнительного времени. Медикам удалось остановить кровотечение. Впоследствии Сайбари стал автором победного пенальти в послематчевой серии.
В 1/8 финала 4 июля в Хьюстоне сборная Марокко встретится с командой Канады. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли четвертое место. Это лучший результат на мировых первенствах для всех африканских команд.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортМароккоНидерландыЧМ по футболу 2026Исмаэль СайбариКоди ГакпоМексикаКанадаИсса Диоп
 
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