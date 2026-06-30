В АдГ раскритиковали слова Мерца о провале сборной Германии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти.

Канцлер Фридрих Мерц выразил гордость за команду и назвал эмоции от игры незабываемыми.

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера приукрашивать провальные результаты.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера Фридриха Мерца приукрашивать провальные результаты, комментируя его слова о поражении сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Ранее сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.

"Мы просим отнестись к федеральному канцлеру с пониманием. Мерц настолько привык приукрашивать провальные результаты своей ХДС, что просто уже не может по-другому", - написала АдГ в соцсети X , прокомментировав пост Мерца про футбол.

С критикой в адрес Мерца выступила и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

"Потеря реальности на уровне канцлера. Точно так же, как и с его политикой",- написала Дагделен в X после слов Мерца о футбольной сборной Германии.