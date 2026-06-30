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В АдГ раскритиковали слова Мерца о провале сборной Германии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
11:35 30.06.2026 (обновлено: 11:59 30.06.2026)
В АдГ раскритиковали слова Мерца о провале сборной Германии на ЧМ

АдГ: Мерц привык приукрашивать провальные результаты

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти.
  • Канцлер Фридрих Мерц выразил гордость за команду и назвал эмоции от игры незабываемыми.
  • Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера приукрашивать провальные результаты.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера Фридриха Мерца приукрашивать провальные результаты, комментируя его слова о поражении сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
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Парагвай
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Ранее сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.
"Мы просим отнестись к федеральному канцлеру с пониманием. Мерц настолько привык приукрашивать провальные результаты своей ХДС, что просто уже не может по-другому", - написала АдГ в соцсети X, прокомментировав пост Мерца про футбол.
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ
Вчера, 08:16
С критикой в адрес Мерца выступила и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Потеря реальности на уровне канцлера. Точно так же, как и с его политикой",- написала Дагделен в X после слов Мерца о футбольной сборной Германии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сыронизировал, что канцлер ФРГ "всегда умеет подбодрить человека, потерпевшего неудачу".
Футболисты сборной Германии на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026
Вчера, 03:00
 
ФутболГерманияПарагвайСШАФридрих МерцКирилл ДмитриевХДС/ХССРоссийский фонд прямых инвестицийЧМ по футболу 2026
 
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