Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти.
- Канцлер Фридрих Мерц выразил гордость за команду и назвал эмоции от игры незабываемыми.
- Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера приукрашивать провальные результаты.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) иронично призвала отнестись с пониманием к привычке канцлера Фридриха Мерца приукрашивать провальные результаты, комментируя его слова о поражении сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
Ранее сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.
"Мы просим отнестись к федеральному канцлеру с пониманием. Мерц настолько привык приукрашивать провальные результаты своей ХДС, что просто уже не может по-другому", - написала АдГ в соцсети X, прокомментировав пост Мерца про футбол.
С критикой в адрес Мерца выступила и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Потеря реальности на уровне канцлера. Точно так же, как и с его политикой",- написала Дагделен в X после слов Мерца о футбольной сборной Германии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сыронизировал, что канцлер ФРГ "всегда умеет подбодрить человека, потерпевшего неудачу".