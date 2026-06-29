В аэропорту Инчхона усилят охрану из-за угроз тренеру после вылета с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Инчхон задействуют более ста сотрудников полиции для усиления безопасности на фоне угроз убийством в адрес бывшего главного тренера национальной сборной Хон Мен Бо.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата.

Официальный фан-клуб сборной Южной Кореи Red Devils потребовал навсегда лишить Хон Мен Бо права работать в стране и призвал его публично отчитаться перед гражданами и окончательно уйти из футбола.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Южной Корее задействуют более ста сотрудников полиции для усиления безопасности в аэропорту Инчхон на фоне угроз убийством в адрес бывшего главного тренера национальной сборной Хон Мен Бо при его возвращении на родину после вылета команды с чемпионата мира по футболу, сообщает The Korea Herald.

По данным издания, усиление мер связано с появлением в интернете сообщения с угрозами убийством в адрес Хон Мен Бо по прилете в Южную Корею . Подчеркивается, что в обеспечении порядка будут задействованы три мобильных подразделения полиции Инчхона, а также сотрудники службы безопасности воздушной гавани. В полиции отметили отсутствие официального запроса на личную охрану, однако численность сил может быть увеличена при необходимости.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата. Позднее в ведомстве сообщили о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA). В апреле суд Сеула постановил, что назначение Хон Мен Бо главным тренером было проведено с нарушением процедур, однако KFA обжаловала это решение. Официальный фан-клуб сборной Южной Кореи Red Devils также выступил с заявлением, потребовав навсегда лишить специалиста права работать в стране и призвав его публично отчитаться перед гражданами и окончательно уйти из футбола.