В аэропорту Инчхона усилят охрану из-за угроз тренеру после вылета с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Инчхон задействуют более ста сотрудников полиции для усиления безопасности на фоне угроз убийством в адрес бывшего главного тренера национальной сборной Хон Мен Бо.
- Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата.
- Официальный фан-клуб сборной Южной Кореи Red Devils потребовал навсегда лишить Хон Мен Бо права работать в стране и призвал его публично отчитаться перед гражданами и окончательно уйти из футбола.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Южной Корее задействуют более ста сотрудников полиции для усиления безопасности в аэропорту Инчхон на фоне угроз убийством в адрес бывшего главного тренера национальной сборной Хон Мен Бо при его возвращении на родину после вылета команды с чемпионата мира по футболу, сообщает The Korea Herald.
По данным издания, усиление мер связано с появлением в интернете сообщения с угрозами убийством в адрес Хон Мен Бо по прилете в Южную Корею. Подчеркивается, что в обеспечении порядка будут задействованы три мобильных подразделения полиции Инчхона, а также сотрудники службы безопасности воздушной гавани. В полиции отметили отсутствие официального запроса на личную охрану, однако численность сил может быть увеличена при необходимости.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата. Позднее в ведомстве сообщили о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA). В апреле суд Сеула постановил, что назначение Хон Мен Бо главным тренером было проведено с нарушением процедур, однако KFA обжаловала это решение. Официальный фан-клуб сборной Южной Кореи Red Devils также выступил с заявлением, потребовав навсегда лишить специалиста права работать в стране и призвав его публично отчитаться перед гражданами и окончательно уйти из футбола.
Хон Мен Бо 57 лет. В воскресенье на пресс-конференции он объявил об уходе с поста главного тренера. Специалист работал в сборной Южной Кореи с 2013 по 2014 год, а также с 2024 года. Его контракт действовал до 2027 года. В 2014 году на мировом первенстве в Бразилии команда под его руководством также не смогла пробиться в плей-офф, завершив групповой этап на последнем месте в группе H, уступив сборным России (2 очка), Алжира (4) и Бельгии (9).