Ундав попал в стартовый состав немцев на матч плей-офф ЧМ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Германии на текущем чемпионате мира Дениз Ундав выйдет в стартовом составе команды на матч 1/16 финала против парагвайцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в понедельник в Бостоне (США) и начнется в 23:30 мск. На счету Ундава на турнире 3 гола и 2 передачи, он выходил на замену во всех трех матчах группового этапа. В составе сборной Парагвая с первых минут будет играть защитник московского "Динамо" Хуан Касерес.