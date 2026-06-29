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Ундав попал в стартовый состав немцев на матч плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
22:32 29.06.2026
Ундав попал в стартовый состав немцев на матч плей-офф ЧМ

Ундав выйдет в старте сборной Германии на матч плей-офф ЧМ против парагвайцев

© Соцсети ФИФАДениз Ундав
Дениз Ундав - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дениз Ундав, лучший бомбардир сборной Германии на текущем чемпионате мира, выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала против Парагвая.
  • Матч между сборными Германии и Парагвая пройдет в Бостоне (США) и начнется в 23:30 мск.
  • В стартовом составе сборной Парагвая будет играть защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Германии на текущем чемпионате мира Дениз Ундав выйдет в стартовом составе команды на матч 1/16 финала против парагвайцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в понедельник в Бостоне (США) и начнется в 23:30 мск. На счету Ундава на турнире 3 гола и 2 передачи, он выходил на замену во всех трех матчах группового этапа. В составе сборной Парагвая с первых минут будет играть защитник московского "Динамо" Хуан Касерес.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав немецкой команды выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (вратарь, "Бавария"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Джонатан Та ("Бавария"), Йозуа Киммих (капитан, "Бавария"), Натаниэль Браун ("Айнтрахт"), Александар Павлович ("Бавария"), Флориан Вирц ("Ливерпуль", Англия), Лерой Сане ("Галатасарай", Турция), Феликс Нмеча ("Боруссия", Дортмунд), Кай Хаверц ("Арсенал", Англия), Дениз Ундав ("Штутгарт").
Стартовый состав сборной Парагвая: Орландо Хиль (вратарь "Сан-Лоренсо", Аргентина), Хуан Касерес ("Динамо", Россия), Хуниор Алонсо ("Атлетико Минейро", Бразилия), Хосе Канале ("Ланус", Аргентина), Густаво Гомес (капитан, "Палмейрас", Бразилия), Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед", MLS), Андрес Кубас ("Ванкувер Уайткэпс", MLS), Дамьян Бобадилья ("Сан-Паулу", Бразилия), Матиас Галарса ("Атланта Юнайтед", MLS), Хулио Энсисо ("Страсбур", Франция) и Габриэль Авалос ("Индепендьенте", Аргентина).
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    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
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    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
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    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
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    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
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    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
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    М. Линетт
    М. Андреева
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