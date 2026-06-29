Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в первом круге Уимблдона, обыграв венгерскую теннисистку Панну Удварди со счетом 6:4, 6:2.
- В следующем раунде Александрова сыграет с Ланланой Тараруди из Таиланда.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Александрова (18-й номер посева) обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
В следующем раунде Александрова сыграет с Ланланой Тараруди из Таиланда.
В другом матче американка Кори Гауфф (7) обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:2, 6:1.