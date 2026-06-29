"Школа Иннопрактики" соберет художников и хореографов из 20 стран

Краткий пересказ от РИА ИИ С 29 июня по 19 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдут художественная и хореографическая сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики".

В проекте примут участие 32 студента из 20 стран, которые будут создавать творческие работы и постановки, а также посещать мастер-классы.

Итоговые работы участников будут представлены на выставке в Итальянском зале Академии художеств и на фестивале "Глобальные ценности" в театре Академии танца Бориса Эйфмана.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Художественная и хореографическая сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики" пройдут в Санкт-Петербурге с 29 июня по 19 июля, в них примут участие молодые художники, скульпторы, танцовщики и хореографы из 20 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".

"С 29 июня по 19 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдут художественная и хореографическая сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики". Формат параллельного проведения двух направлений, успешно опробованный в прошлом сезоне, становится доброй традицией проекта: в течение трех недель молодые художники, скульпторы, танцовщики и хореографы будут учиться, создавать собственные произведения, знакомиться с российской культурой и с творчеством друг друга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая тема школы в этом сезоне - "Творчество объединяет". Так, на художественную сессию в 2026 году поступило 397 заявок из 31 страны. По итогам конкурсного отбора приглашение получили 16 участников - 13 художников и три скульптора - из Вьетнама , Испании, Нигерии, Бразилии, Канады, Индии, Колумбии, Китая и Сербии. В течение трех недель они будут создавать творческие работы, а 17 июля представят их на итоговой выставке в Итальянском зале Академии художеств.

Высокий конкурс сохраняется и на хореографическом направлении: на участие в сессии было подано 342 заявки из 56 стран. В итоговый состав вошли 16 студентов из Китая, Франции, Нигерии, Северной Македонии, Марокко, Республики Корея, Боливии, Мексики, Таиланда, Великобритании, Филиппин, США и Бельгии. Традиционно к международной группе присоединятся и студенты Академии танца Бориса Эйфмана.

В течение трех недель иностранные участники, студенты академии и российские хореографы будут посещать мастер-классы и занятия по танцу, а также создавать постановки, которые войдут в программу фестиваля "Школы Иннопрактики" "Глобальные ценности". Показы пройдут 18 и 19 июля в театре Академии танца Бориса Эйфмана.

"Когда участники из разных стран вместе учатся, обсуждают идеи, наблюдают за работой друг друга и открывают для себя русскую художественную традицию, искусство становится пространством взаимопонимания. Одновременное проведение двух сессий усиливает этот эффект и делает проект по-настоящему междисциплинарным", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой.

Отмечается, что всего в новом сезоне "Школы Иннопрактики" примут участие 32 студента из 20 стран.