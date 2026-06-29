"Миннесота" хочет обменять Тренина, пишут СМИ

Тренину 29 лет. Он выступает за "Миннесоту" с сезона-2024/25 и в прошедшем регулярном чемпионате набрал 23 очка (6 голов + 17 передач) за 82 матча. По итогам регулярного чемпионата россиянин совершил 413 силовых приемов, став лидером сезона по этому показателю. Это второй результат за время ведения такой статистики (с сезона-2005/06).