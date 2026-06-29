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"Миннесота" хочет обменять Тренина, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Хоккей
 
10:08 29.06.2026
"Миннесота" хочет обменять Тренина, пишут СМИ

The Athletic: "Миннесота" пытается обменять российского форварда Тренина

© Фото : Соцсети "Миннесоты"Нападающий "Миннесоты" Яков Тренин
Нападающий Миннесоты Яков Тренин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Соцсети "Миннесоты"
Нападающий "Миннесоты" Яков Тренин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" пытается обменять российского форварда Якова Тренина, сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство клуба ищет варианты обмена россиянина, чтобы освободить место под потолком зарплат для более крупной сделки. Приоритетной целью является капитан и форвард "Детройт Ред Уингз" американец Дилан Ларкин, который, по данным СМИ, ранее заявил о желании покинуть клуб.
Тренину 29 лет. Он выступает за "Миннесоту" с сезона-2024/25 и в прошедшем регулярном чемпионате набрал 23 очка (6 голов + 17 передач) за 82 матча. По итогам регулярного чемпионата россиянин совершил 413 силовых приемов, став лидером сезона по этому показателю. Это второй результат за время ведения такой статистики (с сезона-2005/06).
Ранее в НХЛ он также играл за "Колорадо Эвеланш" и "Нэшвилл Предаторз". Всего в его активе 457 матчей и 120 (61+59) очков в лиге.
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ХоккейСпортДилан ЛаркинЯков ТренинМиннесота УайлдДетройт Ред УингзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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