"Миннесота" хочет обменять Тренина, пишут СМИ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" пытается обменять российского форварда Якова Тренина, сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство клуба ищет варианты обмена россиянина, чтобы освободить место под потолком зарплат для более крупной сделки. Приоритетной целью является капитан и форвард "Детройт Ред Уингз" американец Дилан Ларкин, который, по данным СМИ, ранее заявил о желании покинуть клуб.
Тренину 29 лет. Он выступает за "Миннесоту" с сезона-2024/25 и в прошедшем регулярном чемпионате набрал 23 очка (6 голов + 17 передач) за 82 матча. По итогам регулярного чемпионата россиянин совершил 413 силовых приемов, став лидером сезона по этому показателю. Это второй результат за время ведения такой статистики (с сезона-2005/06).
Ранее в НХЛ он также играл за "Колорадо Эвеланш" и "Нэшвилл Предаторз". Всего в его активе 457 матчей и 120 (61+59) очков в лиге.
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