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Кравцов рассказал о разработке учебников по химии, физике и биологии - РИА Новости, 29.06.2026
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17:35 29.06.2026 (обновлено: 18:06 29.06.2026)
Кравцов рассказал о разработке учебников по химии, физике и биологии

Кравцов: учебники по химии и физике для старших классов разработают к 2027 году

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году.
  • К разработке учебников привлечены Российская академия наук и МФТИ, будут подготовлены учебники как базового, так и углубленного уровня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов будут разработаны к 2027 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.
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