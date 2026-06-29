Кравцов рассказал о разработке учебников по химии, физике и биологии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году.
- К разработке учебников привлечены Российская академия наук и МФТИ, будут подготовлены учебники как базового, так и углубленного уровня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов будут разработаны к 2027 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.
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