СМИ: Тарасенко в скором времени может сменить клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский хоккеист клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Владимир Тарасенко в скором времени может выйти на рынок свободных агентов, его интересы теперь представляет агент Дэн Мильштейн.
- Действующий контракт Тарасенко с «Уайлд» истекает 1 июля 2026 года, при этом хоккеист заявлял, что хотел бы продолжить играть за «Миннесоту».
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Владимир Тарасенко в скором времени может выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.
По информации источника, 34-летний форвард сменил агента, теперь его интересы представляет Дэн Мильштейн, который получил разрешение вести переговоры с другими клубами. Действующий контракт Тарасенко с "Уайлд" с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год истекает 1 июля 2026 года.
Тарасенко перешел в "Миннесоту" из "Детройт Ред Уингз" летом 2025 года в результате обмена. В прошедшем сезоне он сыграл за "Уайлд" в регулярном чемпионате 75 матчей и набрал 47 очков (23 гола + 24 передачи), также в его активе 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф НХЛ. В мае россиянин заявил, что хотел бы продолжить играть за "Миннесоту".
Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз" и "Флориды Пантерз". Также он выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Оттаву Сенаторз". Вместе со сборной России он взял серебро чемпионата мира 2015 года.