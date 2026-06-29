СМИ: Тарасенко в скором времени может сменить клуб

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Владимир Тарасенко в скором времени может выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.

Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз" и "Флориды Пантерз". Также он выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Оттаву Сенаторз". Вместе со сборной России он взял серебро чемпионата мира 2015 года.