Накануне открытия международной конференции в Гданьске "по восстановлению Украины" многие в Европе волновались в связи с резким обострением польско-украинских отношений. Когда выяснилось, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил орден Белого орла в Польшу обычной почтой и отказался ехать к гостям, которых он лично приглашал на мероприятие, высказывались серьезные опасения по поводу его эффективности. Но затем польская пресса даже нашла в этом свои плюсы: в отсутствие киевского комика получилось говорить больше об экономике, чем о политике. Мол, и хорошо, что не приехал.

Возглавившая в итоге украинскую делегацию премьер Юлия Свириденко старалась вовсю, без устали благодаря Польшу, Европу, коллективный Запад. По итогам мероприятия она радостно отчиталась: в Гданьске заключены "160 соглашений на сумму более десяти миллиардов евро"! Правда, сами поляки почему-то называют гораздо более скромные цифры. По той простой причине, что львиная доля из упомянутых украинкой миллиардов — это давно уже утвержденные кредиты от Евросоюза и Всемирного банка. Под каждый из них Киев уже должен был принять немало болезненных для своих граждан законов.

Причем даже здесь украинцы недополучили по сравнению с тем, на что надеялись изначально. Так, 3,2 миллиарда евро, выделяемые Евросоюзом, — это первый транш из того самого многострадального кредита на сумму 90 миллиардов, который целый год не давал утвердить премьер Венгрии Виктор Орбан. Брюссель возмущался блокирующей позицией Будапешта, но, как только Орбан ушел, похоже, жутко переживает по поводу того, что не на кого больше свалить затягивание выделения Киеву финансирования. Изначально планировалось, что до конца июня Украине выделят три миллиарда на закрытие дыры в бюджете (здесь уже тянуть было некуда, заканчивался квартал), а еще шесть миллиардов Европа должна была выделить сама себе на производство боевых дронов для нужд ВСУ. Но Урсула фон дер Ляйен сослалась на "технические сложности" с выделением этих денег. Сложности заключаются в том, что у Европы этих денег в нужный момент не оказалось — кризис в Персидском заливе заставил пересматривать многие планы.

Так а что же с "восстановлением Украины", ради которого в Гданьске собрались ведущие европейские политики? О, здесь аппетиты и украинцев, и многих желающих нажиться на данном вопросе растут как на дрожжах! Министр государственного казначейства Польши Войцех Бальчун радостно сообщил, что Украине после войны потребуется уже больше 500 миллиардов долларов на восстановление, добавив: "Я не могу представить, чтобы польские компании не участвовали в этом". Он даже заявил, что Польша всенепременно должна быть первой при получении этих заказов.

Вот эта надежда польских "гиен Европы" поживиться за счет падали, по сути, и определяла весь тон выступлений в тамошних СМИ. Правда, все эти мечты не выдерживали столкновения с грубой реальностью. Правые политики обратили особое внимание на присутствие на полях этой конференции мэра Львова Андрея Садового, убежденного бандеровца, который приложил руку к героизации виновников Волынской резни. Он торжественно отчитался, что заключил в Гданьске аж шесть соглашений, которые привлекут для Львова "колоссальную" сумму в 2,5 миллиона евро. Да-да, это не опечатка — миллиона, а не миллиарда.

Польские комментаторы тут же отметили, что эти соглашения вообще ни о чем: "Германия подписала какой-то незначительный меморандум на сумму ноль евроцентов о том, что немецкая торговая палата будет поддерживать Украину. Чехия проведет какие-то университетские посиделки, служащие для сжигания денег, а не для отстройки чего-либо". Когда же того самого министра Бальчуна спросили, где же реальные соглашения, он важно ответил: "Наверное, еще слишком рано. Ведь мы говорим о будущем, это будет восстановление, когда война закончится". Из чего польские комментаторы делают вывод: "Ноль соглашений! Эта конференция — сплошной обман!"

При этом многие СМИ обращали внимание на реальные дела, а не на слова того же Садового, указывая на громкий скандал вокруг польской фирмы Control Process, которую власти Львова откровенно надули, не заплатив ей десятки миллионов евро за уже выполненные работы по строительству завода по переработке отходов. В ответ мэр Львова лишь устроил публичную перепалку с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в соцсетях. Платить, само собой, никто не собирается. В этом вся суть украинской политики: "Кому должны мы, всем прощаем".

Польские комментаторы подвели итог всем этим мечтам своих политиков насчет будущего обогащения: "Так же будет выглядеть восстановление Украины. Польские компании не получат денег за выполненную работу, поэтому польский налогоплательщик будет вынужден за это заплатить".

Конечно, на самой конференции в Гданьске старались не вспоминать ни о Волынской резне, ни об оскорблении Зеленским польской высшей награды. Либеральная пресса пыталась смикшировать проблему, виня во всем исключительно Москву. Ну а кого же еще? Gazeta Wyborcza опубликовала интервью с тамошней украинисткой Олей Гнатюк (вообще-то она Александра, но старается не писать нигде свое настоящее имя, поскольку в нем не украинское написание, поэтому она подписывается именем Оля), которая авторитетно заявила, что именно Россия вбросила тему Волынской резни. "Все указывает на то, что это Москва выбрала нам. Они сделали все, чтобы для большинства польского общества вся общая история Польши и Украины сводилась к Волыни", — разъяснила проблему польская специалистка по украинистике.

Так и хочется понять, на каком же этапе в этот спор вмешалась Москва. То есть "кремлевские агенты" переименовали улицы в украинских городах, назвав их именами палачей польского народа? Или Москва двигала рукой Зеленского, когда он подписывал скандальный приказ о переименовании спецподразделения ВСУ? Или "русскими шпионами" являются как раз те поляки, которые возмутились всеми этими решениями? На эти вопросы, к сожалению, никто не отвечает. Видимо, так и останется загадкой, как же русским удалось мастерски вмешаться в этот спор украинской жабы и польской гадюки.