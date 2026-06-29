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Клуб "Каролина Харрикейнз" сделал квалификационное предложение Никишину - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Хоккей
 
20:37 29.06.2026 (обновлено: 20:38 29.06.2026)
Клуб "Каролина Харрикейнз" сделал квалификационное предложение Никишину

Клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз" сделал квалификационное россиянину Никишину

© Фото : x.com/nhlАлександр Никишин
Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Никишин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» сделал квалификационное предложение российскому защитнику Александру Никишину и нападающему Виктору Неучеву.
  • Вратарь Амир Мифтахов не получил квалификационного предложения и станет неограниченно свободным агентом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" сделал квалификационное предложение российскому защитнику Александру Никишину, сообщается на сайте команды.
В июне Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины". Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина.
Помимо Никишина, квалификационное предложение получил российский нападающий "Каролины" Виктор Неучев. При этом Никишин не имеет права получать предложения от других клубов НХЛ. Еще один россиянин, вратарь Амир Мифтахов, предложения не получил и станет неограниченно свободным агентом.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.
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ХоккейСпортАлександр НикишинАмир МифтаховСКА (Санкт-Петербург)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Каролина Харрикейнз
 
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