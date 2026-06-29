Клуб "Каролина Харрикейнз" сделал квалификационное предложение Никишину

Помимо Никишина, квалификационное предложение получил российский нападающий "Каролины" Виктор Неучев. При этом Никишин не имеет права получать предложения от других клубов НХЛ. Еще один россиянин, вратарь Амир Мифтахов, предложения не получил и станет неограниченно свободным агентом.

Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.