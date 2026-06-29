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Дэвис прокомментировал выход сборной Канады в 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
01:49 29.06.2026 (обновлено: 01:52 29.06.2026)
Дэвис прокомментировал выход сборной Канады в 1/8 финала ЧМ

Дэвис: после выхода Канады в 1/8 финала дети захотят стать футболистами

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис заявил, что после выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира многие дети в стране начнут заниматься футболом, а не хоккеем.
  • Сборная Канады обыграла в Лос-Анджелесе команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
  • Альфонсо Дэвис вышел на поле в матче с командой ЮАР, получив капитанскую повязку от Стивена Эуштакиу.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Защитник сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис заявил, что после выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира многие дети в стране начнут заниматься футболом, а не хоккеем.
В воскресенье сборная Канады обыграла в Лос-Анджелесе команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала, который открыл плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Обе команды впервые вышли из группы на мировом первенстве.
"Когда я только присоединился к команде, многие даже не знали, что у нас есть футбольная сборная, но теперь многие подростки в Канаде захотят стать футболистами. Хоккей - это главный вид спорта в Канаде, но после этого, я уверен, большинство детей посмотрят на это и подумают: "Я тоже хочу когда-нибудь быть на их месте", - приводит слова Дэвиса The Athletic.
Дэвис пропустил из-за травмы весь групповой этап и в матче с южноафриканцами впервые появился на поле на домашнем первенстве. Он вышел на замену на 75-й минуте и получил от Стивена Эуштакиу капитанскую повязку.
"Это было здорово. Последние пару недель я смотрел матчи и мечтал оказаться на поле. Эти ребята проделали свою работу на групповом этапе, предоставив мне возможность сыграть. Я чувствовал себя прекрасно, выходя на поле, я привнес немного энергии в матч", - добавил он.
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