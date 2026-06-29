Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис заявил, что после выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира многие дети в стране начнут заниматься футболом, а не хоккеем.

Сборная Канады обыграла в Лос-Анджелесе команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Альфонсо Дэвис вышел на поле в матче с командой ЮАР, получив капитанскую повязку от Стивена Эуштакиу.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Защитник сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис заявил, что после выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира многие дети в стране начнут заниматься футболом, а не хоккеем.

В воскресенье сборная Канады обыграла в Лос-Анджелесе команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала, который открыл плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Обе команды впервые вышли из группы на мировом первенстве.

"Когда я только присоединился к команде, многие даже не знали, что у нас есть футбольная сборная, но теперь многие подростки в Канаде захотят стать футболистами. Хоккей - это главный вид спорта в Канаде, но после этого, я уверен, большинство детей посмотрят на это и подумают: "Я тоже хочу когда-нибудь быть на их месте", - приводит слова Дэвиса The Athletic.

Дэвис пропустил из-за травмы весь групповой этап и в матче с южноафриканцами впервые появился на поле на домашнем первенстве. Он вышел на замену на 75-й минуте и получил от Стивена Эуштакиу капитанскую повязку.