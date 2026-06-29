Тренер сборной Канады назвал игроков героями после выхода в 1/8 финала ЧМ

"Вы герои Канады. У этого вида спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой. Вы никогда не теряли веру. Вы боролись за победу, очко за очком, момент за моментом, вы канадские герои!" - приводит слова американского тренера The Athletic.

Победный мяч на второй компенсированной минуте матча забил полузащитник Стивен Эуштакиу. "Это был потрясающий гол. Когда я бил по воротам, я чувствовал, будто все бьют вместе со мной. Все вложили немного силы, и мяч залетел в сетку. Я очень счастлив. Все, что я делаю, я делаю для своей семьи, для своих родителей, для своей девушки, для своей дочери, для своего брата, для своих друзей дома, для семьи", - сказал футболист, едва сдерживая слезы.