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Назван лучший игрок матча Канады и ЮАР на ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
00:08 29.06.2026
Назван лучший игрок матча Канады и ЮАР на ЧМ

Канадец Эуштакиу признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ЮАР

© Фотография из соцсетейПостер ЧМ-2026
Постер ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу назван лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды ЮАР.
  • Сборная Канады одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0, Эуштакиу забил мяч на второй компенсированной минуте ко второму тайму.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу назван лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье этим матчем стартовал плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Хозяева турнира одержали победу со счетом 1:0, Эуштакиу забил мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Эуштакиу с 2022 года представляет португальский "Порту", последний сезон он провел в аренде в "Лос-Анджелесе". На его счету пять голов в 60 матчах за сборную.
В 1/8 финала канадцы сыграют с победителем матча Нидерланды - Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортКанадаЮАРСШАСтивен ЭуштакиуПортуЛос-АнджелесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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