Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу назван лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды ЮАР.
- Сборная Канады одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0, Эуштакиу забил мяч на второй компенсированной минуте ко второму тайму.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу назван лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Эуштакиу с 2022 года представляет португальский "Порту", последний сезон он провел в аренде в "Лос-Анджелесе". На его счету пять голов в 60 матчах за сборную.
В 1/8 финала канадцы сыграют с победителем матча Нидерланды - Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.