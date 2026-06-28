В "Зените" хотят найти нападающего этим летом

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости заявил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно будет искать игрока на позицию центрального нападающего.

"Конкуренция нужна любому футболисту. Естественно (будем искать нападающего). Мы же не можем с одним Александром пройти весь сезон. Также мы не могли весну пройти с одним нападающим, поэтому и была аренда Дурана", - сказал Зырянов.