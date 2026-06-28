В "Зените" хотят найти нападающего этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Зенит» в летнее трансферное окно будет искать игрока на позицию центрального нападающего.
- Единственным центральным нападающим «Зенита» на данный момент является Александр Соболев.
- «Зенит» 18 июля сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости заявил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно будет искать игрока на позицию центрального нападающего.
В настоящее время единственным центральным нападающим "Зенита" является Александр Соболев (13 голов и 3 голевые передачи в 38 матчах прошлого сезона). Весной за "сине-бело-голубых" на правах аренды выступал колумбийский форвард Джон Дуран (2 мяча с пенальти в девяти матчах).
"Конкуренция нужна любому футболисту. Естественно (будем искать нападающего). Мы же не можем с одним Александром пройти весь сезон. Также мы не могли весну пройти с одним нападающим, поэтому и была аренда Дурана", - сказал Зырянов.
"Зенит" в первом матче нового сезона 18 июля сыграет с московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
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