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СМИ: КСИР в ответ на удары США начал операции в Кувейте и Бахрейне - РИА Новости, 28.06.2026
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03:42 28.06.2026 (обновлено: 07:32 28.06.2026)
СМИ: КСИР в ответ на удары США начал операции в Кувейте и Бахрейне

Reuters: КСИР в ответ на удары США начал операции в Кувейте и Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне.
  • Действия КСИР стали ответом на недавние удары США.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на удары США начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Tasnim.
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"ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США", — говорится в публикации.
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Целями ответных ударов стали авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
В КСИР заявили, что перед этим США атаковали пять иранских береговых постов, и предупредили, что нарушение прекращение огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса.
В ВМС КСИР, в свою очередь, пообещали в ближайшие дни устроить "ад" американским базам на Ближнем Востоке.
Ранее в ночь на воскресенье Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об ударах по многочисленным целям в Иране в ответ на якобы нападение на танкер под панамским флагом. Всего, по данным американских военных, были атакованы десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.
Президент США Дональд Трамп назвал удары ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня". При этом он заявил, что "может наступить момент", когда Штаты перестанут "проявлять сдержанность" и военным путем завершат "дело, которое столь успешно начали".
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В пятницу вечером CENTCOM также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
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