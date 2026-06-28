СМИ: КСИР в ответ на удары США начал операции в Кувейте и Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ КСИР начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне.

Действия КСИР стали ответом на недавние удары США.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на удары США начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на удары США начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Tasnim.

« "ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США", — говорится в публикации.

Целями ответных ударов стали авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.

В КСИР заявили , что перед этим США атаковали пять иранских береговых постов, и предупредили, что нарушение прекращение огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса.

В ВМС КСИР, в свою очередь, пообещали в ближайшие дни устроить "ад" американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в ночь на воскресенье Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об ударах по многочисленным целям в Иране в ответ на якобы нападение на танкер под панамским флагом. Всего, по данным американских военных, были атакованы десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

Президент США Дональд Трамп назвал удары ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня". При этом он заявил, что "может наступить момент", когда Штаты перестанут "проявлять сдержанность" и военным путем завершат "дело, которое столь успешно начали".

Иранские СМИ перед этим сообщили о взрывах в районе города Сирик и портового города Бендер-Ленге на юге страны. Также несколько снарядов попали в деревню Масен на острове Кешм .

В пятницу вечером CENTCOM также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.