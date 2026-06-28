В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий ВМС КСИР Ирана заявил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе о свободном проходе.
- Командующий подчеркнул, что выстрелы США по городу Сирик не оспорят господство Ирана над Ормузским проливом.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе, где беспрепятственный проход, сообщает телеканал Press TV.