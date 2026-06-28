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В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе - РИА Новости, 28.06.2026
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04:21 28.06.2026
В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе

КСИР: удары по нарушителям напомнят судам в Ормузе, где свободный проход

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий ВМС КСИР Ирана заявил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе о свободном проходе.
  • Командующий подчеркнул, что выстрелы США по городу Сирик не оспорят господство Ирана над Ормузским проливом.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе, где беспрепятственный проход, сообщает телеканал Press TV.
"Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что слепые выстрелы Америки по (городу - ред.) Сирик не оспорят наше господство над Ормузским проливом. Но наши выстрелы по нарушителям напомнят остальным судам о свободном проходе", - говорится в сообщении телеканала.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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