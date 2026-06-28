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Пятерых новорожденных назвали Неймаром после вызова форварда на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
17:50 28.06.2026
Пятерых новорожденных назвали Неймаром после вызова форварда на ЧМ

Пять новорожденных получили имя Неймар в Бразилии после вызова футболиста на ЧМ

© REUTERS / Amanda PerobelliНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После вызова Неймара в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира по футболу пять новорожденных были зарегистрированы под его именем.
  • С начала года в Бразилии зарегистрировали 25 детей с именем Неймар, при этом в годы проведения чемпионатов мира число детей, названных в его честь, постепенно сокращалось.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пять новорожденных были зарегистрированы в Бразилии под именем Неймар после того, как нападающий был вызван в сборную страны для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает Globo со ссылкой на данные Ассоциации регистраторов актов гражданского состояния штата Сан-Паулу.
Состав был объявлен 18 мая. По информации организации, имя Неймар получили дети в муниципалитетах Симонезия (штат Минас-Жерайс), Куритиба (штат Парана), Рио-де-Жанейро, Прая-Гранди (штат Сан-Паулу) и Сентенариу (штат Токантинс).
Всего с начала года в стране зарегистрировали 25 детей с именем Неймар. Подчеркивается, что в годы проведения чемпионатов мира число детей, названных в честь футболиста, постепенно сокращалось. Если в 2010 году в Бразилии имя Неймар получили 186 новорожденных, то в 2014 году - 157, в 2018-м - 67, а в 2022-м - 40.
Неймару 34 года, он дебютировал во взрослом футболе в 2009 году в составе "Сантоса". В ночь на 25 июня сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 на чемпионате мира. Восстановившийся от травмы Неймар провел первый матч на турнире, выйдя на замену на 76-й минуте. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) вышел на поле в составе национальной команды впервые за 981 день. После завершения матча игрок не смог сдержать слез на поле.
Сборная Бразилии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе С и вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала бразильцы сыграют против команды Японии в понедельник.
Винисиус и Неймар - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Вчера, 12:47
 
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