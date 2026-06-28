Краткий пересказ от РИА ИИ После вызова Неймара в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира по футболу пять новорожденных были зарегистрированы под его именем.

С начала года в Бразилии зарегистрировали 25 детей с именем Неймар, при этом в годы проведения чемпионатов мира число детей, названных в его честь, постепенно сокращалось.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пять новорожденных были зарегистрированы в Бразилии под именем Неймар после того, как нападающий был вызван в сборную страны для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает Globo со ссылкой на данные Ассоциации регистраторов актов гражданского состояния штата Сан-Паулу.

Состав был объявлен 18 мая. По информации организации, имя Неймар получили дети в муниципалитетах Симонезия (штат Минас-Жерайс), Куритиба (штат Парана), Рио-де-Жанейро, Прая-Гранди (штат Сан-Паулу) и Сентенариу (штат Токантинс).

Всего с начала года в стране зарегистрировали 25 детей с именем Неймар. Подчеркивается, что в годы проведения чемпионатов мира число детей, названных в честь футболиста, постепенно сокращалось. Если в 2010 году в Бразилии имя Неймар получили 186 новорожденных, то в 2014 году - 157, в 2018-м - 67, а в 2022-м - 40.

Неймару 34 года, он дебютировал во взрослом футболе в 2009 году в составе "Сантоса". В ночь на 25 июня сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 на чемпионате мира. Восстановившийся от травмы Неймар провел первый матч на турнире, выйдя на замену на 76-й минуте. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) вышел на поле в составе национальной команды впервые за 981 день. После завершения матча игрок не смог сдержать слез на поле.