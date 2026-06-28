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Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Теннис
 
12:05 28.06.2026
Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA.
  • Диана Шнайдер поднялась с 16-й на 15-ю строчку в рейтинге WTA.
  • Людмила Самсонова поднялась на одно место и стала 41-й в рейтинге WTA.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В среду Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3:6, 4:6 во втором круге травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге. Проигравшая в четвертьфинале японке Наоми Осаке Александрова также сохранила свое 19-е место в рейтинге.
Россиянка Диана Шнайдер поднялась с 16-й на 15-ю строчку, а Анна Калинская осталась на 20-й позиции. Людмила Самсонова поднялась на одно место и стала 41-й.
Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Андреева проиграла в первом матче после победы на "Ролан Гаррос"
24 июня, 13:44
Рейтинг WTA, версия от 28 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9090 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 6409;
4 (4). Джессика Пегула (США) - 5881;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5653;
6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5523;
7 (7). Кори Гауфф (США) - 4879;
8 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4471;
9 (11). Каролина Мухова (Чехия) - 3878;
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3670...
15 (16). Диана Шнайдер (Россия) - 2458...
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2411;
20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2240...
41 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1270...
85 (91). Анастасия Захарова (Россия) - 849...
98 (94). Алина Корнеева (Россия) - 806.
 
ТеннисСпортРоссияСШАКазахстанАлина КорнееваРолан ГарросМирра АндрееваЕкатерина АлександроваДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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