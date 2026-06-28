Месси побил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии, забив в седьмом матче подряд.

Месси обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира, в его активе стало 19 голов.

Лионель Месси провел свой 202-й матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии.

В субботу сборная Аргентины Далласе со счетом 3:1 обыграла команду Иордании в матче третьего тура группового этапа. Месси вышел на замену на 60-й минуте, а на 80-й отличился со штрафного. Капитан аргентинцев забил в седьмом матче подряд на чемпионатах мира, что стало новым рекордом. Ранее аргентинец повторил достижение француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970), в активе которых было по шесть матчей подряд с голами.

Также Месси обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. В его активе 19 голов. Кроме того, аргентинец провел свой 202-й матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных, сравнявшись с экс-форвардом сборной Кувейта Бадером Аль-Мутавой. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду (230).

Месси 39 лет. Он также является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.