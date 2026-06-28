Рейтинг@Mail.ru
Месси побил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:59 28.06.2026 (обновлено: 08:12 28.06.2026)
Месси побил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира

Месси забил в седьмом матче подряд на ЧМ, побив рекорд

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии, забив в седьмом матче подряд.
  • Месси обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира, в его активе стало 19 голов.
  • Лионель Месси провел свой 202-й матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии.
В субботу сборная Аргентины в Далласе со счетом 3:1 обыграла команду Иордании в матче третьего тура группового этапа. Месси вышел на замену на 60-й минуте, а на 80-й отличился со штрафного. Капитан аргентинцев забил в седьмом матче подряд на чемпионатах мира, что стало новым рекордом. Ранее аргентинец повторил достижение француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970), в активе которых было по шесть матчей подряд с голами.
Также Месси обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. В его активе 19 голов. Кроме того, аргентинец провел свой 202-й матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных, сравнявшись с экс-форвардом сборной Кувейта Бадером Аль-Мутавой. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду (230).
Месси 39 лет. Он также является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Звезда сборной Алжира Марез стал лучшим игроком матча с Австрией
Вчера, 07:34
 
ФутболСпортАргентинаДалласИорданияЛионель МессиКриштиану РоналдуБарселонаЧемпионат Испании по футболуЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала