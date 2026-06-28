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Аленичев предположил, что Португалия не пройдет дальше полуфинала на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
14:52 28.06.2026
Аленичев предположил, что Португалия не пройдет дальше полуфинала на ЧМ

Аленичев считает, что сборная Португалии не сможет пройти дальше полуфинала ЧМ

© Фото : Пресс-служба Федерации футбола ПортугалииСборная Португалии по футболу
Сборная Португалии по футболу - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации футбола Португалии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев считает, что максимум сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года — выход в полуфинал.
  • Сборная Португалии сыграла вничью с командой Колумбии (0:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира — 2026.
  • Португалия вышла в 1/16 финала со второго места в группе и сыграет с бронзовым призером чемпионата мира — 2022 сборной Хорватии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости назвал максимумом команды Португалии на чемпионате мира 2026 года выход в полуфинал турнира.
Сборная Португалии в ночь на воскресенье по московскому времени сыграла вничью с командой Колумбии (0:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира - 2026. Ранее португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1) и разгромили сборную Узбекистана (5:0).
"Конечно, все видели первую игру сборной Португалии - Криштиану Роналду и компания, особенно четверка феноменальных, на мой взгляд, центральных полузащитников, получили заслуженную порцию критики. Это все было заслужено, поэтому они вышли как звери против Узбекистана и, конечно, закономерно порвали. Надеюсь, что сборная Португалии с каждой игрой будет прибавлять", - сказал Аленичев.
"Думаю, их максимум - это выход в полуфинал. Хотелось бы ошибиться", - добавил собеседник агентства.
Сборная Португалии вышла в 1/16 финала со второго места в группе, пропустив на первую строчку колумбийцев. В первом раунде плей-офф команда под руководством Роберто Мартинеса 3 июля по московскому времени сыграет с бронзовым призером чемпионата мира - 2022 сборной Хорватии.
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