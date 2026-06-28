Нетрезвый водитель въехал в здание в центре Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье утром на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti.
- Водитель, 32-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, был задержан росгвардейцами на месте происшествия.
- Пассажир иномарки, который пострадал при ДТП, направлен в Мариинскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в воскресенье утром въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", около 8.00 мск патрульные отдела вневедомственной охраны по Центральному району стали очевидцами ДТП на Невском проспекте.
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXНетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
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"Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с улицы Марата на Невский проспект, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома. Росгвардейцы задержали на месте происшествия 32-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель передан сотрудникам Госавтоинспекции.
Пассажир иномарки, который пострадал при ДТП, направлен в Мариинскую больницу, уточнили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.