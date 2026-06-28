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Нетрезвый водитель въехал в здание в центре Петербурга - РИА Новости, 28.06.2026
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15:01 28.06.2026
Нетрезвый водитель въехал в здание в центре Петербурга

Нетрезвый водитель на Infiniti въехал в здание на Невском проспекте в Петербурге

© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXНетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье утром на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti.
  • Водитель, 32-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, был задержан росгвардейцами на месте происшествия.
  • Пассажир иномарки, который пострадал при ДТП, направлен в Мариинскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в воскресенье утром въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", около 8.00 мск патрульные отдела вневедомственной охраны по Центральному району стали очевидцами ДТП на Невском проспекте.
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXНетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга
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"Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с улицы Марата на Невский проспект, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома. Росгвардейцы задержали на месте происшествия 32-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель передан сотрудникам Госавтоинспекции.
Пассажир иномарки, который пострадал при ДТП, направлен в Мариинскую больницу, уточнили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
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