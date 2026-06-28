Нетрезвый водитель въехал в здание в центре Петербурга

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"Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с улицы Марата на Невский проспект, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома. Росгвардейцы задержали на месте происшествия 32-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.