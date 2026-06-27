Казанцева и Трифонова победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктория Казанцева и Надежда Трифонова стали победительницами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- Российская команда набрала 293,19 балла, опередив украинок и немок.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Надежда Трифонова стали победительницами соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Казанцева и Трифонова набрали 293,19 балла в соревнованиях юниоров до 18 лет. Второе место заняли украинки Дарья Полякова и Алина Полонец (271,20), третьими стали немки Нина Бергер и Хенни Менер (266,07).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.