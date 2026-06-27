Рейтинг@Mail.ru
Казанцева и Трифонова победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 27.06.2026 (обновлено: 21:21 27.06.2026)
Казанцева и Трифонова победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Казанцева и Трифонова победили на ЧЕ среди юниоров в прыжках в воду с трамплина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Прыжки в воду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктория Казанцева и Надежда Трифонова стали победительницами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • Российская команда набрала 293,19 балла, опередив украинок и немок.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Надежда Трифонова стали победительницами соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Казанцева и Трифонова набрали 293,19 балла в соревнованиях юниоров до 18 лет. Второе место заняли украинки Дарья Полякова и Алина Полонец (271,20), третьими стали немки Нина Бергер и Хенни Менер (266,07).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров
Вчера, 19:28
 
СпортПрыжки в воду
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала