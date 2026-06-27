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Космонавты с МКС поприветствовали участников "Алых парусов" - РИА Новости, 27.06.2026
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Наука
 
23:15 27.06.2026
Космонавты с МКС поприветствовали участников "Алых парусов"

Космонавты с МКС обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса»

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса".
  • Сергей Кудь-Сверчков отметил, что работа космонавтов стала реальностью, и подчеркнул красоту планеты и важность мечты.
  • Праздник "Алые паруса" начался на Дворцовой площади, где площадь превратилась в "Город мечтателей", и кульминацией станет проход брига "Россия" под алыми парусами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса", который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
«
"Дорогие выпускники! Сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней – это ваши мечты", – сказал Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Беглов рассказал, когда пройдет праздник "Алые паруса" в Петербурге
31 марта, 09:54
Он отметил, что 65 лет назад, когда состоялся первый полет человека в космос, это казалось чем-то невероятным, а в настоящее время работа космонавтов стала реальностью.
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"Верьте в невозможное – и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот", – призвал выпускников Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.
Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Петербурге усилят меры безопасности к проведению "Алых парусов"
23 июня, 08:34
 
НаукаОбществоРоссияНева (река)Санкт-ПетербургСергей Кудь-СверчковАлександр ГринРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос
 
 
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