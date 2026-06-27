Космонавты с МКС поприветствовали участников "Алых парусов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские космонавты обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса".
- Сергей Кудь-Сверчков отметил, что работа космонавтов стала реальностью, и подчеркнул красоту планеты и важность мечты.
- Праздник "Алые паруса" начался на Дворцовой площади, где площадь превратилась в "Город мечтателей", и кульминацией станет проход брига "Россия" под алыми парусами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса", который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
Он отметил, что 65 лет назад, когда состоялся первый полет человека в космос, это казалось чем-то невероятным, а в настоящее время работа космонавтов стала реальностью.
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"Верьте в невозможное – и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот", – призвал выпускников Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.
Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.