Краткий пересказ от РИА ИИ Российские космонавты обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса".

Сергей Кудь-Сверчков отметил, что работа космонавтов стала реальностью, и подчеркнул красоту планеты и важность мечты.

Праздник "Алые паруса" начался на Дворцовой площади, где площадь превратилась в "Город мечтателей", и кульминацией станет проход брига "Россия" под алыми парусами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) обратились к участникам праздника выпускников "Алые паруса", который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.

« "Дорогие выпускники! Сейчас мы находимся за сотни километров от Земли . Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней – это ваши мечты", – сказал Герой России , космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Он отметил, что 65 лет назад, когда состоялся первый полет человека в космос, это казалось чем-то невероятным, а в настоящее время работа космонавтов стала реальностью.

« "Верьте в невозможное – и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот", – призвал выпускников Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.