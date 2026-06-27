СМИ: Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВС Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе", — пишет агентство.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США. В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.

Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

СМИ сообщали о взрывах в районе иранского города Сирик, по данным телерадиокомпании IRIB , два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает журналист телекомпании PBS News Ник Шифрин, шесть самолетов ВВС США атаковали четыре цели. По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в Сирике.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.