Герой России обратился к участникам "Алых парусов" из зоны СВО

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"Привет, ребята. Мы сейчас находимся там, где решается судьба нашей Родины. Вы сейчас закрыли за собой школьную дверь – уроки, перемены, каникулы остались позади. Впереди вся жизнь, а мы здесь для того, чтобы эта жизнь была мирной... Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперед, к своей мечте. Шаг за шагом - и ваши мечты начнут сбываться", – сказал военнослужащий в обращении, которое участники "Алых парусов" увидели на видеоэкранах.