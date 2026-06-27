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Герой России обратился к участникам "Алых парусов" из зоны СВО - РИА Новости, 27.06.2026
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23:40 27.06.2026 (обновлено: 23:41 27.06.2026)
Герой России обратился к участникам "Алых парусов" из зоны СВО

Герой России Шмидт обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса»

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России Никита Шмидт обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса» из зоны проведения спецоперации.
  • Праздник «Алые паруса» начался в субботу вечером на Дворцовой площади, которая была преобразована в «Город мечтателей».
  • Кульминацией мероприятия станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу в акватории Невы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Герой России Никита Шмидт из зоны проведения спецоперации обратился к участникам праздника выпускников "Алые паруса", который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
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"Привет, ребята. Мы сейчас находимся там, где решается судьба нашей Родины. Вы сейчас закрыли за собой школьную дверь – уроки, перемены, каникулы остались позади. Впереди вся жизнь, а мы здесь для того, чтобы эта жизнь была мирной... Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперед, к своей мечте. Шаг за шагом - и ваши мечты начнут сбываться", – сказал военнослужащий в обращении, которое участники "Алых парусов" увидели на видеоэкранах.
Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Петербурге усилят меры безопасности к проведению "Алых парусов"
23 июня, 08:34
 
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