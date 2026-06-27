Рафинья не успеет восстановиться к первому матчу Бразилии в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира против команды Японии из-за повреждения подколенного сухожилия.

Рафинья останется в Нью-Джерси для интенсивного восстановления и, как ожидается, сможет вернуться в заявку к 1/8 финала.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира против команды Японии из-за повреждения, сообщает Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира против команды Японии из-за повреждения, сообщает Globo

Рафинья в матче второго тура группового этапа с командой Гаити (3:0) получил новую травму подколенного сухожилия. Он пропустил игру третьего тура против шотландцев (3:0). Во вторник футболист написал в соцсетях, что сделает все возможное, чтобы восстановиться и вернуться как можно скорее.

Матч против команды Японии пройдет в Хьюстоне 29 июня. Спортсмен останется в Нью-Джерси, где продолжит интенсивное восстановление. Ожидается, что Рафинья сможет вернуться в заявку к 1/8 финала.

Рафинье 29 лет. Он выступает за испанскую "Барселону". В прошедшем сезоне сыграл в составе команды 33 матча и забил 21 гол.