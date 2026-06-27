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Рафинья не успеет восстановиться к первому матчу Бразилии в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
22:14 27.06.2026 (обновлено: 22:28 27.06.2026)
Рафинья не успеет восстановиться к первому матчу Бразилии в плей-офф ЧМ

Футболист сборной Бразилии Рафинья пропустит матч плей-офф ЧМ с командой Японии

© пресс-служба клуба "Барселона"Рафинья
Рафинья - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© пресс-служба клуба "Барселона"
Рафинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира против команды Японии из-за повреждения подколенного сухожилия.
  • Рафинья останется в Нью-Джерси для интенсивного восстановления и, как ожидается, сможет вернуться в заявку к 1/8 финала.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира против команды Японии из-за повреждения, сообщает Globo.
Рафинья в матче второго тура группового этапа с командой Гаити (3:0) получил новую травму подколенного сухожилия. Он пропустил игру третьего тура против шотландцев (3:0). Во вторник футболист написал в соцсетях, что сделает все возможное, чтобы восстановиться и вернуться как можно скорее.
Матч против команды Японии пройдет в Хьюстоне 29 июня. Спортсмен останется в Нью-Джерси, где продолжит интенсивное восстановление. Ожидается, что Рафинья сможет вернуться в заявку к 1/8 финала.
Рафинье 29 лет. Он выступает за испанскую "Барселону". В прошедшем сезоне сыграл в составе команды 33 матча и забил 21 гол.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Рафинья - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы
21 июня, 10:57
 
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