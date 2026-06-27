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Зырянова избрали в исполком РФС - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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12:59 27.06.2026
Зырянова избрали в исполком РФС

Председатель правления "Зенита" Зырянов избран в исполком РФС

© Фото : ФК "Зенит"Константин Зырянов
Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : ФК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Зырянов доизбран в исполком Российского футбольного союза (РФС).
  • Вместе с Зыряновым в исполком РФС также избраны Марат Сафиуллин и Иван Масляев.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов доизбран в исполком Российского футбольного союза (РФС), сообщает корреспондент с места событий.
Довыборы прошли в субботу на конференции РФС в Москве. Также были избраны президент казанского "Рубина" Марат Сафиуллин и член совета директоров московского "Спартака" Иван Масляев.
Кандидаты были зарегистрированы РФС 20 мая. Трое функционеров были доизбраны в исполком организации единогласно - 201 "за".
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