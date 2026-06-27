Зырянова избрали в исполком РФС

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов доизбран в исполком Российского футбольного союза (РФС), сообщает корреспондент с места событий.

Довыборы прошли в субботу на конференции РФС в Москве. Также были избраны президент казанского "Рубина" Марат Сафиуллин и член совета директоров московского "Спартака" Иван Масляев.