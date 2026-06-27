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В первом раунде драфта НХЛ выбрали трех хоккеистов из России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
07:37 27.06.2026
В первом раунде драфта НХЛ выбрали трех хоккеистов из России

Россиян Морозова, Пугачева и Соколовского выбрали в первом раунде драфта НХЛ

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Шайба НХЛ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Шайба НХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ.
  • Илья Морозов был выбран под 20-м номером клубом «Баффало Сейбрз», Глеб Пугачев — под 26-м номером клубом «Монреаль», а Максим Соколовский — под 27-м номером клубом «Филадельфия».
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Под 20-м общим номером клубом "Баффало Сейбрз" был выбран нападающий Илья Морозов, который выступает за Университет Майами. Под 26-м номером "Монреаль" задрафтовал 18-летнего нападающего нижегородского "Торпедо" Глеба Пугачева. А под 27-м номером "Филадельфия" выбрала выступавшего в лиге Онтарио защитника Максима Соколовского.
В субботу в Баффало состоятся раунды драфта со второго по седьмой.
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ХоккейСпортБаффалоНью-Йорк (город)СШАИлья МорозовБаффало СейбрзТорпедоНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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