В первом раунде драфта НХЛ выбрали трех хоккеистов из России

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).

В субботу в Баффало состоятся раунды драфта со второго по седьмой.