В первом раунде драфта НХЛ выбрали трех хоккеистов из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ.
- Илья Морозов был выбран под 20-м номером клубом «Баффало Сейбрз», Глеб Пугачев — под 26-м номером клубом «Монреаль», а Максим Соколовский — под 27-м номером клубом «Филадельфия».
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Под 20-м общим номером клубом "Баффало Сейбрз" был выбран нападающий Илья Морозов, который выступает за Университет Майами. Под 26-м номером "Монреаль" задрафтовал 18-летнего нападающего нижегородского "Торпедо" Глеба Пугачева. А под 27-м номером "Филадельфия" выбрала выступавшего в лиге Онтарио защитника Максима Соколовского.
В субботу в Баффало состоятся раунды драфта со второго по седьмой.