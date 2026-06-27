Илья Морозов был выбран первым из россиян на драфте НХЛ 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Илья Морозов стал первым из российских хоккеистов, выбранным на драфте НХЛ.
- Илья Морозов был выбран под 20-м номером командой «Баффало Сейбрз».
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий Илья Морозов первым из российских хоккеистов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Форварда под 20-м номером взял "Баффало Сейбрз".
Морозову 17 лет, он родился в Москве и в 14-летнем возрасте переехал в Чикаго ради карьеры в хоккее. В сезоне-2025/26 он выступал за Университет Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).