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Дорофеев перешел в "Рейнджерс" из "Вегаса" - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
03:55 27.06.2026
Дорофеев перешел в "Рейнджерс" из "Вегаса"

Дорофеев перешел из "Вегаса" в "Рейнджерс" и подписал контракт на $77 миллионов

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
Павел Дорофеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Павел Дорофеев перешел из клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
  • За Дорофеева «Вегас» получил два пика драфта 2026 года и выбор в первом раунде драфта 2028 года, а сам хоккеист подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на 77 миллионов долларов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский нападающий Павел Дорофеев в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" в "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают обе команды в соцсети Х.
За 25-летнего форварда "Вегас" получил два пика драфта 2026 года и выбор в первом раунде драфта 2028 года.
Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил в соцсети Х, что Дорофеев подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на 77 миллионов долларов.
Дорофеев был выбран "Вегасом" на драфте 2019 года под 79-м номером. В Северной Америке он выступает с сезона-2021/22. На его счету 149 очков (92 шайбы + 57 передач) в 231 игре в регулярных чемпионатах НХЛ и 18 очков (13+5) в 31 встрече в Кубке Стэнли. Российский хоккеист с 12 шайбами стал вторым снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф, в котором "Вегас" проиграл в финале "Каролине Харрикейнз".
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