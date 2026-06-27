Дорофеев перешел в "Рейнджерс" из "Вегаса"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский нападающий Павел Дорофеев в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" в "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают обе команды в соцсети Х.

За 25-летнего форварда "Вегас" получил два пика драфта 2026 года и выбор в первом раунде драфта 2028 года.