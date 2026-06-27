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"Динамо" уступило "Торпедо" в первом матче Шварца после возвращения - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
18:48 27.06.2026 (обновлено: 19:25 27.06.2026)
"Динамо" уступило "Торпедо" в первом матче Шварца после возвращения

"Динамо" проиграло "Торпедо" в матче после возвращения Шварца на пост тренера

© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"Сандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"
Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл московскому «Торпедо» в товарищеском матче.
  • Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо», голы забили Александр Юшин и Алексей Каштанов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" уступил столичному "Торпедо" в товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Первой лиги. В составе "Торпедо" отличились Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44).
Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандро Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Специалист возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"Динамо" 4 июля проведет товарищеский матч против отправившегося в Первую лигу по итогам сезона "Нижнего Новгорода".
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