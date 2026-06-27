"Динамо" уступило "Торпедо" в первом матче Шварца после возвращения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл московскому «Торпедо» в товарищеском матче.
- Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо», голы забили Александр Юшин и Алексей Каштанов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" уступил столичному "Торпедо" в товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Первой лиги. В составе "Торпедо" отличились Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44).
Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандро Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Специалист возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"Динамо" 4 июля проведет товарищеский матч против отправившегося в Первую лигу по итогам сезона "Нижнего Новгорода".