Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ

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"Для меня огромная честь стоять сегодня здесь, перед вами. Я знаю, что залы Таврического дворца невероятно красивы и величественны, но раскрою вам секрет: чтобы почувствовать величие Санкт-Петербурга, его историю и масштаб, зрение не нужно. Я ощущаю этот город по его особому воздуху, по голосам людей, по невероятной энергии, которая сейчас наполняет этот зал", - сказала выпускница.