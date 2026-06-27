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Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2026
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22:20 27.06.2026
Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ

РИА Новости: Беглов вручил золотую медаль слабовидящей школьнице из Петербурга

© Министерство образования и науки РФАттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью
Аттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Министерство образования и науки РФ
Аттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускница школы-интерната для детей с нарушением зрения из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе.
  • Золотую медаль и аттестат девушке вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.
  • Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге в субботу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Выпускники из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя, которые в субботу получали школьные аттестаты в Таврическом дворце, овацией встретили вручение золотой медали выпускнице школы-интерната для детей с нарушением зрения, набравшей 200 баллов на ЕГЭ, передает корреспондент РИА Новости.
Девушка получила 200 баллов за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Аттестат о среднем общем образовании и золотую медаль ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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"Для меня огромная честь стоять сегодня здесь, перед вами. Я знаю, что залы Таврического дворца невероятно красивы и величественны, но раскрою вам секрет: чтобы почувствовать величие Санкт-Петербурга, его историю и масштаб, зрение не нужно. Я ощущаю этот город по его особому воздуху, по голосам людей, по невероятной энергии, которая сейчас наполняет этот зал", - сказала выпускница.
Она поблагодарила губернатора Петербурга за то, что благодаря усилиям городских властей и школьных педагогов перед каждым из выпускников сегодня открыты абсолютно все дороги.
Участники церемонии устроили выпускнице школы имени Грота долгую овацию.
Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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