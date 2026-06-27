Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на дебютном ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с командой Саудовской Аравии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Сборная Кабо-Верде со второго места пробилась в плей-офф, где встретится в первом раунде с чемпионами мира аргентинцами.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы H прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 0:0.
27 июня 2026 • начало в 03:00
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У дебютанта чемпионатов мира команды Кабо-Верде весь матч на поле провел полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Его партнер по сборной нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол остался на скамейке запасных.
С первого места в группе Н в 1/16 финала вышла сборная Испании (7 очков). Команда Кабо-Верде (3) трижды сыграла вничью и со второго места пробилась в плей-офф, где встретится в первом раунде с чемпионами мира аргентинцами. Команды Уругвая (2) и Саудовской Аравии (2) завершили выступление на турнире.
Чемпионат мира завершится 19 июля.