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Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на дебютном ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
05:06 27.06.2026 (обновлено: 05:16 27.06.2026)
Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на дебютном ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ

© REUTERS / Phil NobleЭпизод матча ЧМ-2026 Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Эпизод матча ЧМ-2026 Кабо-Верде - Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Phil Noble
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с командой Саудовской Аравии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Кабо-Верде со второго места пробилась в плей-офф, где встретится в первом раунде с чемпионами мира аргентинцами.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы H прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 0:0.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Кабо-Верде
0 : 0
Саудовская Аравия
Календарь Турнирная таблица История встреч
У дебютанта чемпионатов мира команды Кабо-Верде весь матч на поле провел полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Его партнер по сборной нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол остался на скамейке запасных.
С первого места в группе Н в 1/16 финала вышла сборная Испании (7 очков). Команда Кабо-Верде (3) трижды сыграла вничью и со второго места пробилась в плей-офф, где встретится в первом раунде с чемпионами мира аргентинцами. Команды Уругвая (2) и Саудовской Аравии (2) завершили выступление на турнире.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Кевин ЛениниЖилсон БеншимолКраснодарАкрон (Тольятти)Кабо-ВердеСаудовская Аравия
 
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