В "Ахмате" высказались о будущем Черчесова в клубе

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский специалист Станислав Черчесов не намерен уходить из грозненского "Ахмата" и намерен отработать свой контракт до конца, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

"В последние полгода предложений по (Лечи) Садулаеву не получали. Мы готовы рассмотреть любое предложение по нашим футболистам, если оно заинтересует клуб и игрока", - добавил Айдамиров.