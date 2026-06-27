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В "Ахмате" высказались о будущем Черчесова в клубе - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
14:51 27.06.2026
В "Ахмате" высказались о будущем Черчесова в клубе

В "Ахмате" заявили, что Черчесов не собирается покидать клуб

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ахмат (Грозный) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский специалист Станислав Черчесов не намерен уходить из грозненского «Ахмата» и планирует отработать свой контракт до конца.
  • «Ахмат» завершил чемпионат России сезона 2025/26 на девятом месте, набрав 37 очков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский специалист Станислав Черчесов не намерен уходить из грозненского "Ахмата" и намерен отработать свой контракт до конца, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2028 года.
"Станислав Саламович (Черчесов) не собирается уходить, он хочет отработать свой контракт", - заявил Айдамиров.
"Ахмат" завершил чемпионат России сезона-2025/26 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.
"В последние полгода предложений по (Лечи) Садулаеву не получали. Мы готовы рассмотреть любое предложение по нашим футболистам, если оно заинтересует клуб и игрока", - добавил Айдамиров.
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