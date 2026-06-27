В "Ахмате" высказались о будущем Черчесова в клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский специалист Станислав Черчесов не намерен уходить из грозненского «Ахмата» и планирует отработать свой контракт до конца.
- «Ахмат» завершил чемпионат России сезона 2025/26 на девятом месте, набрав 37 очков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский специалист Станислав Черчесов не намерен уходить из грозненского "Ахмата" и намерен отработать свой контракт до конца, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
"Станислав Саламович (Черчесов) не собирается уходить, он хочет отработать свой контракт", - заявил Айдамиров.
"Ахмат" завершил чемпионат России сезона-2025/26 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.
"В последние полгода предложений по (Лечи) Садулаеву не получали. Мы готовы рассмотреть любое предложение по нашим футболистам, если оно заинтересует клуб и игрока", - добавил Айдамиров.
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