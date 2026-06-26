Зобнин хочет обновить достижение Родионова по числу матчей за "Спартак"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил РИА Новости, что может обновить достижение Сергея Родионова по числу матчей за "красно-белых", но вряд ли сможет попасть в шестерку лучших по этому показателю.

"Не могу загадывать надолго и строить планы, но пусть будет Гаврилов или Родионов. Нетто? Так далеко, до планки в 400 матчей, пока еще не смотрю", - сказал Зобнин, отвечая на вопрос о том, кого в списке рекордсменов "Спартака" по числу матчей он мог бы потеснить.