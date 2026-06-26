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Зобнин хочет обновить достижение Родионова по числу матчей за "Спартак" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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10:02 26.06.2026
Зобнин хочет обновить достижение Родионова по числу матчей за "Спартак"

Зобнин заявил, что может побить рекорд Родионова по числу матчей за "Спартак"

© РИА Новости / Александр Ступников | Перейти в медиабанкИгрок "Спартака" Роман Зобнин
Игрок Спартака Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Ступников
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Игрок "Спартака" Роман Зобнин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Зобнин заявил, что может обновить достижение Сергея Родионова по числу матчей за "Спартак", но вряд ли войдет в шестерку лучших по этому показателю.
  • Зобнин занимает десятое место по количеству матчей за "Спартак" (308).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил РИА Новости, что может обновить достижение Сергея Родионова по числу матчей за "красно-белых", но вряд ли сможет попасть в шестерку лучших по этому показателю.
Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года и занимает десятое место по количеству матчей за клуб (308). Выше располагаются Сергей Шавло (315), Юрий Гаврилов (347), Сергей Родионов (384), Игорь Нетто (402), Галимзян Хусаинов (407), Геннадий Логофет (416), Ринат Дасаев (425), Егор Титов (444) и Федор Черенков (494).
"Не могу загадывать надолго и строить планы, но пусть будет Гаврилов или Родионов. Нетто? Так далеко, до планки в 400 матчей, пока еще не смотрю", - сказал Зобнин, отвечая на вопрос о том, кого в списке рекордсменов "Спартака" по числу матчей он мог бы потеснить.
Ранее Зобнин в разговоре с журналистами признавался, что не засматривается на рекорд Черенкова по числу матчей за "Спартак".
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