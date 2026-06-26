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На Солнце появилась крупнейшая за пять месяцев группа пятен - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
11:50 26.06.2026 (обновлено: 18:35 26.06.2026)
На Солнце появилась крупнейшая за пять месяцев группа пятен

Крупнейшая за пять месяцев группа пятен на Солнце выходит к Земле

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПятна на Солнце
Пятна на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Пятна на Солнце
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейшая за последние пять месяцев группа пятен на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону.
  • Она быстро растет и пока уступает по площади только группе, наблюдавшейся в первой половине февраля.
  • Ее отнесли к категории опасных.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Одна из крупнейших в этом году групп пятен выходит с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Красиво. С обратной стороны Солнца к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен", — прокомментировали в Telegram-канале учреждения снимки Солнца.
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Речь идет об активной области 4478, которая появилась в поле зрения Земли трое суток назад. Она быстро растет и занимает уже 825 миллионных долей площади полусферы Солнца.
"Среди примерно 160 групп пятен, зарегистрированных с 1 января, она пока уступает только области 4366, наблюдавшейся в первой половине февраля. Эта группа с максимальной площадью 1100 мдп сформировала тогда пять вспышек класса X, в том числе самую большую вспышку года уровня X8.1, произошедшую 2 февраля", — напомнили ученые.
Пока область проявляет лишь умеренную активность: за трое суток там произошли 11 вспышек обычного уровня — категории С.
При этом астрономы относят активный центр к категории опасных — почти все заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы в космос, которые не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X и могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем, коротковолновой связи и сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
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