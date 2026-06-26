На Солнце появилась крупнейшая за пять месяцев группа пятен

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупнейшая за последние пять месяцев группа пятен на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону.

Она быстро растет и пока уступает по площади только группе, наблюдавшейся в первой половине февраля.

Ее отнесли к категории опасных.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Одна из крупнейших в этом году групп пятен выходит с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Красиво. С обратной стороны Солнца к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен", — прокомментировали в Telegram-канале учреждения снимки Солнца.

Речь идет об активной области 4478, которая появилась в поле зрения Земли трое суток назад. Она быстро растет и занимает уже 825 миллионных долей площади полусферы Солнца .

"Среди примерно 160 групп пятен, зарегистрированных с 1 января, она пока уступает только области 4366, наблюдавшейся в первой половине февраля. Эта группа с максимальной площадью 1100 мдп сформировала тогда пять вспышек класса X, в том числе самую большую вспышку года уровня X8.1, произошедшую 2 февраля", — напомнили ученые.

Пока область проявляет лишь умеренную активность: за трое суток там произошли 11 вспышек обычного уровня — категории С.

При этом астрономы относят активный центр к категории опасных — почти все заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы в космос, которые не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю.