Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вспышка максимального класса X - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:00 02.02.2026 (обновлено: 09:21 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/solntse-2071613571.html
На Солнце произошла вспышка максимального класса X
На Солнце произошла вспышка максимального класса X - РИА Новости, 02.02.2026
На Солнце произошла вспышка максимального класса X
На Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее интенсивность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:00:00+03:00
2026-02-02T09:21:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071630974_0:649:1201:1325_1920x0_80_0_0_aa35e75f92567d4a1db80f305848c0e6.jpg
https://ria.ru/20260201/vspyshki-2071567086.html
https://ria.ru/20260131/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071630974_0:517:1201:1418_1920x0_80_0_0_ba806178b059325420498bae7309c42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
На Солнце произошла вспышка максимального класса X

На Солнце произошла вспышка мощностью X8.11

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце. 2 февраля 2026
Вспышка на Солнце. 2 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. 2 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее интенсивность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов", — говорится в публикации в ее Telegram-канале.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Ученые выступили с предупреждением из-за сильной вспышки на Солнце
Вчера, 16:57
Это уже третье событие такого масштаба с начала года. Предыдущие две вспышки высшего класса произошли 1 февраля и 18 января.
Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
31 января, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала