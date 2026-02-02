МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее интенсивность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов", — говорится в публикации в ее Telegram-канале

Это уже третье событие такого масштаба с начала года. Предыдущие две вспышки высшего класса произошли 1 февраля и 18 января.